Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 26-9, vị trí tâm bão Bualoi ở khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines.



Dự báo hướng di chuyển của bão Bualoi. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 14. Như vậy, so với sáng qua 25-9, bão Bualoi đã mạnh lên 3 cấp (25-9 bão mạnh cấp 8, giật cấp 10). Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30 km/giờ.

Dự báo 24 giờ tới, tức 1 giờ ngày 27-9, vị trí tâm bão Bualoi ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, cường độ cấp 11, giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30 km/giờ, đi vào Biển Đông. Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng vĩ tuyến 11,5-16,5 độ Bắc, phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực phía Đông Bắc và giữa Biển Đông.

Tới 1 giờ ngày 28-9, vị trí tâm bão Bualoi ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cường độ cấp 12, giật cấp 15, tiếp tục di chuyển Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30 km/giờ.

Vùng nguy hiểm trong khoảng vĩ tuyến 12,0-19,0 độ Bắc, phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Bão Bualoi ảnh hưởng tới Biển Đông đêm 26-9

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, từ chiều tối ngày 26-9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15. Sóng biển cao 5-7 m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm trên có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Dự báo hướng di chuyển sau đó và điểm đến cuối cùng của bão số 10 hiện còn phân tán, chưa có độ tin cậy cao. Tùy thuộc vào hoạt động của hệ thống cao cận nhiệt đới trong những ngày tới, bão có thể đi thẳng vào khu vực Đà Nẵng – Huế hoặc di chuyển dọc ven biển hướng về các tỉnh Bắc Trung Bộ, Đông Bắc Bộ.

"Dù đổ bộ ở đâu, nguy cơ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng là rất cao do hoàn lưu bão tương tác mạnh với địa hình. Ngoài ra, các hoạt động tàu thuyền trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông có nguy cơ chịu ảnh hưởng của gió rất mạnh và sóng lớn trong khoảng ngày 27 đến 29-9" – Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.