Ngày 20-3, gia đình ông H.T. (79 tuổi, trú tại xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) cho biết sau 4 ngày điều trị, cụ T. đã được xuất viện về nhà. Thông tin trên được Bệnh viện Đà Nẵng - nơi điều trị cho cụ xác nhận.

Cụ T. lúc được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Theo người nhà, ông T. vừa được xuất viện chiều qua (19-3). Hiện sức khỏe ông đã ổn định, có thể đi lại, ăn uống bình thường. Tuy nhiên, phần khuỷu tay nơi có vết thương rắn cắn vẫn còn sưng. Bác sĩ tiếp tục cho dùng thuốc và khuyến cáo gia đình theo dõi thêm tình hình vết thương.

Trước đó, ngày 15-3, mạng xã hội lan truyền chóng mặt một đoạn clip ghi lại cảnh tượng hy hữu. Trong video, một người đàn ông lớn tuổi, dù bị khuyết cả hai bàn tay, đang đi bộ trên đường trong tình trạng kẹp chặt một con rắn hổ mang "khủng" ngay sát cơ thể.

Clip: Cụ T. kẹp con rắn hổ mang đi trên đường khiến nhiều người khiếp sợ

Theo quan sát từ clip, con rắn hổ mang có kích thước rất lớn, chiều dài khoảng 2 mét, phần thân dưới kéo lê trên mặt đường bê tông.

Đáng sợ hơn, đầu con rắn đang găm chặt vào phần khuỷu tay của cụ ông. Trong clip, người đàn ông cho biết ông bị rắn cắn, trên cánh tay bị khuyết tật của cụ ông còn để lại dấu vết bị rắn cắn chảy máu.

Dù người quay clip liên tục hô hoán, yêu cầu bỏ con rắn xuống vì quá nguy hiểm, cụ ông vẫn tỏ ra khá bình thản và tiếp tục mang con rắn về nhà.

Sau khi phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa cụ ông đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cấp cứu. Sau đó bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Cụ ông trong clip nêu trên sau đó được xác định là ông H.T ở xã Đại Lộc.