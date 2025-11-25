Tin không khí lạnh mới nhất: Hà Nội rét sâu 12°C, miền Trung có nơi mưa lớn
Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội giảm còn 12°C trong đợt không khí lạnh tăng cường mới nhất; TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi cục bộ mưa to và dông.
Tin không khí lạnh tăng cường và rét
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.
Ngày và đêm 25/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.
Đây là đợt không khí lạnh khô, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến không mưa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15°C, vùng núi Bắc Bộ 10-12°C và có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất giảm xuống dưới 10°C. Vùng núi cao của Bắc Bộ đề phòng xảy ra sương muối.
Thời tiết Hà Nội cũng phổ biến ban ngày nắng hanh, đêm không mưa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 12-15°C.
Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.
Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ngày và đêm hôm nay 25/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ trên 70mm.
TIn áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông
Lúc 1h ngày 25/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.
Dự báo đến 1h ngày 26/11, áp thấp nhiệt đới khả năng đi vào vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông, có thể mạnh lên thành bão, cơn bão số 15 trong năm 2025 hoạt động trên khu vực biển này. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/h với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Khoảng 1h ngày 27/11, bão số 15 trên khu vực giữa Biển Đông, khả năng mạnh thêm. Bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Sứ gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có thể tiếp tục mạnh thêm.
Từ chiều tối 25/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m. Biển động mạnh.
Trong khoảng chiều 26-28/11, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) nguy cơ chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.