Một vụ việc hy hữu đã xảy ra tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Do bất bình từ lâu với chất lượng tín hiệu mạng quá kém, người dân địa phương đã khống chế và trói một kỹ thuật viên vừa đến bảo trì vào cột tháp của trạm phát sóng (trạm BTS). Họ đe dọa sẽ không thả người trừ khi nhà mạng ra mặt giải quyết dứt điểm sự cố. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã can thiệp điều tra, hiện bắt giữ 6 dân làng liên quan và đang tiếp tục truy bắt 1 nghi phạm đang lẩn trốn.

Theo báo cáo từ Thaiger, kỹ thuật viên nạn nhân tên là Singh cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông đang tiến hành kiểm tra và bảo trì tại trạm phát sóng thì bất ngờ bị một nhóm đông dân làng bao vây. Sau đó, họ đã ra tay khống chế và trói chặt ông vào cột tháp sắt của trạm.

Nhân viên sửa chữa bị trói vào trạm phát sóng làm con tin (Ảnh: Chụp từ X)

Người dân tại hiện trường tức giận tuyên bố rằng trừ khi nhà mạng viễn thông thể hiện thiện chí và giải quyết triệt để vấn đề mạng tại địa phương, nếu không họ nhất quyết không cởi trói. Rất may, ông Singh đã được giải cứu an toàn trước khi cảnh sát đến hiện trường.

Trả phí 5G nhưng chỉ nhận được 4G, tố nhà mạng "ngó lơ" suốt 3 tháng

Cảnh sát địa phương chỉ ra rằng khu vực này từ lâu đã phải đối mặt với sự cố tín hiệu mạng nghiêm trọng. Người dân thường xuyên gặp tình trạng mất kết nối; đáng nói hơn, dù họ đăng ký và trả chi phí cho gói cước 5G, tín hiệu thực tế nhận được chỉ đạt mức 4G. Tình trạng này kéo dài khiến uất ức tích tụ ngày càng lớn.

Người dân còn giận dữ cáo buộc trong suốt 3 tháng qua, nhà mạng viễn thông hoàn toàn phớt lờ các phản ánh, không hề cử nhân viên đến kiểm tra hay sửa chữa. Chính thái độ này đã châm ngòi cho ngọn lửa giận dữ của đám đông.

Ông Singh – nạn nhân xui xẻo bị cuốn vào vụ việc – ngậm ngùi chia sẻ rằng ông mới vào làm việc tại công ty viễn thông này được 3 tháng. Đây cũng là lần đầu tiên ông được phân công đến khu vực này để bảo trì trạm phát sóng, không ngờ lại trở thành mục tiêu trút giận của dân làng.

Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ 6 người dân liên quan và đang tích cực truy tìm 1 đối tượng khác. Toàn bộ vụ việc sẽ được tiến hành điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ETtoday