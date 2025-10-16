Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, miền Bắc chuẩn đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong mùa đông năm nay.

Cụ thể, từ ngày 19 đến 22/10, miền Bắc chịu ảnh hưởng 2 đợt không khí lạnh có cường độ yếu nên chỉ gây ra mưa và lạnh về đêm và sáng.

Đến ngày 23/10, khu vực này tiếp tục đón đợt không khí lạnh tăng cường có cường độ mạnh hơn; thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm ở mức 21-22 độ C, trưa và chiều ở mức 25-26 độ C; vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ trung bình xuống dưới 20 độ.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Hà Nội mới).

Do tác động của đợt không khí lạnh đầu mùa, khoảng ngày 19/10, Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 16 và ngày 17/10

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm); phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực phía Đông của Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.