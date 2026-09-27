Tin được không: Xuất hiện phim Việt 2026 có tốc độ doanh thu 2 ngày đầu chỉ thua đúng Thỏ Ơi!! của Trấn Thành

Sau nhiều lần lỡ hẹn với khán giả, Trại Buôn Người đang cho thấy một khởi đầu hoàn toàn vượt kỳ vọng. Phim bắt đầu có các suất chiếu sớm từ 18h ngày 24/9 và chỉ sau khoảng 3 tiếng đã thu về 10 tỷ đồng. Đến ngày 25/9, tác phẩm chính thức khởi chiếu trên toàn quốc và tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu phòng vé, bỏ xa tất cả các đối thủ hiện tại. Trước đó, số liệu từ Box Office Vietnam cũng cho thấy phim đã vượt 21 tỷ đồng ngay trong ngày đầu ra rạp chính thức.

(Ảnh: NSX)

Đến khoảng 18h ngày 26/9, tức vừa tròn khoảng 48 tiếng kể từ thời điểm bắt đầu chiếu sớm, Trại Buôn Người đã cán mốc 50 tỷ đồng doanh thu. Bộ phim mới bước sang ngày công chiếu chính thức thứ hai nhưng đã nhanh chóng gia nhập nhóm tác phẩm Việt sở hữu doanh thu hàng chục tỷ đồng. Với thành tích này, Trại Buôn Người trở thành phim Việt có tốc độ cán mốc 50 tỷ nhanh thứ 2 trong năm, chỉ sau Thỏ Ơi!! của Trấn Thành.

Trại Buôn Người cán mốc 50 tỷ chỉ sau 48 tiếng (Ảnh: Box Office Vietnam)

Ngay từ những suất chiếu đầu tiên, Trại Buôn Người đã liên tục đứng ở vị trí Top 1 doanh thu phòng vé, tạo ra khoảng cách đáng chú ý với nhiều tác phẩm đang cùng chiếu. Đến thời điểm hiện tại, sức nóng của phim vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi tên phim liên tục được nhắc đến trên các nền tảng mạng xã hội, trở thành một trong những từ khóa giải trí được khán giả quan tâm trong những ngày cuối tháng 9. Thậm chí tại một số cụm rạp còn ghi nhận tình trạng cháy vé trong ngày.

Một số cụm rạp suất hiện tình trạn cháy vé Trại Buôn Người (Ảnh: NSX)

Không chỉ có doanh thu, bộ phim còn nhận được nhiều phản hồi tích cực từ những khán giả đã xem các suất chiếu đầu tiên. Các ý kiến được truyền thông ghi nhận tập trung vào phần hành động, không khí căng thẳng, quy mô hình ảnh và những tình huống sinh tồn được đẩy lên liên tục. Tuy kịch bản còn một số lỗ hổng đáng tiếc, câu chuyện tương đối dễ đoán nhưng bù lại, mặt hình ảnh, hành động, diễn xuất quá lôi cuốn đã giúp Trại Buôn Người tạo được sức hút mạnh mẽ, thành công giữ chân khán giả và tạo được hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ.

Hình ảnh trong Trại Buôn Người (Ảnh: NSX)

Trại Buôn Người xoay quanh Ny (Steven Nguyễn), thanh niên tìm cách cứu em gái Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên) sau khi cô sa vào bẫy buôn người ở khu vực biên giới. Trong hành trình đó, Ny cùng người bạn thân Báu cũng rơi vào chính đường dây lừa đảo. Từ đây, câu chuyện mở ra cuộc chiến sinh tồn của những con người bị đẩy vào hoàn cảnh gần như không còn đường lui. Họ phải tìm cách tồn tại, chống lại sự tra tấn dã man của những kẻ kiểm soát mình và tìm cơ hội thoát khỏi nơi được ví như địa ngục giữa vùng biên giới.

(Ảnh: NSX)

Bên cạnh Steven Nguyễn trong vai chính, phim còn có sự góp mặt của Quách Ngọc Ngoan, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Huỳnh Minh Kiên cùng nhiều diễn viên khác. Phim hiện đang có cái suất chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.