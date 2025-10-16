Tin đồn về Hoa hậu Đỗ Hà và thiếu gia tập đoàn Sơn Hải

Sáng nay (16/10), đám hỏi của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương - con trai của Chủ tịch tập đoàn Sơn Hải - chính thức diễn ra tại Thanh Hóa, thu hút sự chú ý lớn của công chúng và truyền thông.

Buổi lễ được tổ chức ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng, quy tụ dàn khách mời toàn Hoa - Á hậu đình đám như Thanh Thủy, Ngọc Thảo, Minh Thư… Trong giây phút làm lễ, Đỗ Hà xúc động rơi nước mắt, chú rể ân cần nắm tay cô dâu khiến không khí trở nên xúc động và đầy ý nghĩa.

Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương diện áo dài truyền thống, cực đẹp đôi trong ngày trọng đại

Ngay sau lễ hỏi, hình ảnh cưới nét căng của đôi tân lang tân nương cũng được hé lộ, khiến mạng xã hội bùng nổ. Theo tiết lộ, bộ ảnh cưới của Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương được thực hiện tại Pháp - Ý - Thuỵ Sĩ.

Trong ảnh, Đỗ Hà diện váy cưới trắng sang trọng, kiểu dáng tối giản nhưng tinh tế, khéo tôn vẻ thanh thoát và nhẹ nhàng của nàng hậu. Cô trang điểm tự nhiên, để tóc búi thấp, nở nụ cười ngọt ngào bên chú rể. Bên cạnh đó, thiếu gia Nguyễn Viết Vương diện suit đen lịch lãm, toát lên vẻ điềm đạm và chững chạc. Ánh nhìn trìu mến cùng cử chỉ nhẹ nhàng giữa cả hai khiến khung hình ngập ngụa "cẩu lương".

Khung cảnh cả hai nắm tay dạo bước giữa khu vườn châu Âu cổ điển, ánh nắng vàng phủ nhẹ qua tấm voan trắng khiến dân mạng không khỏi xuýt xoa. Visual của đôi dâu rể được khen "đẹp như poster điện ảnh", vừa thanh lịch vừa đậm chất lãng mạn.

Ảnh cưới nét căng của Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương (Ảnh: Linh Lê Chí)

Hồi giữa tháng 9, trên trang cá nhân, Đỗ Hà khoe loạt ảnh đeo nhẫn kim cương, mang túi hiệu check-in loạt địa điểm ở châu Âu. Không lâu sau đó, MXH xuất hiện hình ảnh Hoa hậu Việt Nam 2020 bị tóm dính bên một nhân vật đặc biệt. Không nằm ngoài dự đoán của công chúng, Đỗ Thị Hà không đi một mình mà có sự đồng hành của bạn trai thiếu gia.

Trong bức ảnh lan truyền, Đỗ Thị Hà xuất hiện xinh đẹp, sang chảnh trong outfit váy trắng ôm sát kết hợp áo khoác nâu dáng dài. Đáng chú ý, cô đi giày bệt - chi tiết được nhiều netizen khen tinh tế vì không tạo cảm giác chênh lệch chiều cao với thiếu gia Viết Vương. Bạn trai thiếu gia của Đỗ Thị Hà cũng ăn diện giản dị, vui vẻ sánh bước bên người yêu.

Sự xuất hiện chung của cặp đôi giữa trời Âu càng khiến netizen có cơ sở đặt nghi vấn rằng chuyến đi lần này có liên quan đến việc chụp ảnh cưới. Và đến nay, những đồn đoán của cư dân mạng đã được xác nhận.

Lần Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương được bắt gặp sang châu Âu chụp ảnh cưới

Chồng của Đỗ Hà là doanh nhân Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, hơn Đỗ Thị Hà 7 tuổi. Nam doanh nhân là con trai doanh nhân Nguyễn Viết Hải của tập đoàn Sơn Hải, từng giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải giai đoạn 2021 - 2024, thời điểm doanh nghiệp mở rộng quy mô và tăng vốn điều lệ lên hàng nghìn tỷ đồng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và bạn trai hẹn hò vài năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Cả hai giữ kín chuyện tình cảm, hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Tháng 2/2024, khán giả chụp lại được hình ảnh cả hai cùng du lịch Nhật Bản, sau đó là hình ảnh ở Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 10 cùng năm. Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng tham gia nhiều chương trình thiện nguyện do công ty của bạn trai tổ chức.