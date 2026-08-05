Tin đồn đeo bám Hoa hậu Mai Phương Thuý suốt nhiều năm

Trong vài giờ qua, từ khoá "Mai Phương Thuý" được cư dân mạng tìm kiếm chóng mặt. Trang cá nhân của Hoa hậu Mai Phương Thuý cũng đã chuyển sang chế độ tắt bình luận nhưng vẫn nhận rất nhiều lượt phẫn nộ. Đây không phải lần đầu Hoa hậu Việt Nam 2006 dính vào những sóng gió trên mạng xã hội.

Trong quá khứ, có thời điểm Mai Phương Thuý liên tục đối diện với những tin đồn đời tư, đặc biệt là chuyện bí mật ở ẩn sinh con. Khi những ồn ào liên quan đến mình ngày càng lan rộng, Mai Phương Thuý đã nhiều lần lên tiếng đáp trả. Hoa hậu Việt Nam 2006 liên tục khẳng định chưa từng sinh con, những hình ảnh bồng bế em bé được đăng tải bởi một tài khoản giả mạo.

Trong quá khứ, Mai Phương Thuý nhiều lần đối diện với tin đồn ở ẩn, bí mật sinh con

Cụ thể, hồi tháng 4/2022, Mai Phương Thúy từng vướng nghi vấn việc ở ẩn để sinh con. Thời điểm đó, nàng hậu liền lên tiếng: "Làm gì có chuyện đấy, tôi còn không biết năm nào mình sẽ có con đây. Nghe tin đồn này, tôi vui khi thấy cư dân mạng thật nhiều thuyết âm mưu. Có con thật, chắc tôi vui lắm!". Sau đó, cô còn lên status: "Mọi người đi chơi lễ vui và an toàn, đừng có nghĩ tôi có con nữa".

Mai Phương Thuý từng trải lòng với chúng tôi về kế hoạch tương lai: "Tôi thích nhiều con. Tôi muốn phải có tầm 5 đứa con. Lớn lên nó sẽ giống trong phim Bố Già , tranh giành tài sản. Lúc ấy tôi kiểu như sẽ ngồi đấy làm chủ trì phân phát, với cả ngồi xem các con cạnh tranh với nhau. Nhưng mà giờ tôi 34 tuổi rồi mà còn chưa đẻ đứa đầu tiên, thì không hiểu 5 đứa đấy từ đâu ra".

Cách đây 3 năm, Mai Phương Thuý từng khẳng định chưa từng sinh con đầu lòng

Một lần khác, vào cuối năm 2023, Mai Phương Thuý xuất hiện cùng hội bạn thân "Gia đình văn hoá" của Đông Nhi - Ông Cao Thắng để cổ vũ cho Hoàng Thuỳ Linh tại Vietnamese Concert. Đáng nói, Mai Phương Thuý bị bắt gặp lộ diện cùng một bé gái xinh xắn, khiến netizen lập tức nhắc lại tin đồn cô bí mật sinh con đầu lòng.

Giữa lúc nhiều người bàn tán, diễn viên Midu bất ngờ lên tiếng "minh oan" cho người chị em thân thiết. Theo đó, Midu đã đăng ảnh đi chơi Trung thu cùng cô bé được cho là "con gái" của Mai Phương Thuý. Nữ diễn viên trực tiếp phủ nhận giúp đồng nghiệp, cho biết đây là con của một người bạn không hoạt động showbiz, họ có mối quan hệ gần gũi với Mai Phương Thuý. Đồng thời, khi một người đặt câu hỏi về chuyện Mai Phương Thuý âm thầm kết hôn thì Midu cũng nhanh chóng bác bỏ.

Midu cũng từng lên tiếng cho biết bạn thân chưa sinh con, kết hôn

Mai Phương Thuý tiết lộ bạn trai là một doanh nhân giàu có. Cặp đôi đã gắn bó cả thập kỷ nhưng chưa từng công khai bất kì hình ảnh nào trước công chúng. Mai Phương Thuý cho biết bạn trai là một người có điều kiện kinh tế, sẵn sàng hỗ trợ tài chính khi cô gặp khó khăn. Đồng thời, người này luôn nhường nhịn, chiều chuộng cô hết mực.

Về kế hoạch sinh con, Mai Phương Thúy đã trữ đông trứng, sẵn sàng cho việc lập gia đình và làm mẹ: "Tôi đọc nhiều thông tin cho thấy phụ nữ ở nước ngoài đều lựa chọn trữ đông trứng để có con khi độ tuổi không còn trẻ. Với đặc thù công việc và tính cách của tôi, việc kết hôn và có em bé sẽ hơi muộn một chút nên khi biết tới phương pháp trữ đông trứng tôi rất vui.

Trước đó tôi đã dự định kết hôn và có con trước 34 tuổi nhưng bây giờ tôi đã 35 tuổi, đã ở hoàn cảnh không thực sự hoàn hảo để sinh con rồi. Sau khi trữ đông trứng, tôi đã yên tâm hơn trong việc kéo dài thời gian kết hôn và sinh con. Nhưng tất nhiên là tôi sẽ cố gắng kết hôn và sinh con sớm nhất có thể vì không có phương pháp khoa học hay y tế nào có thể giúp chúng ta trì hoãn việc này mãi và đảm bảo rằng chúng ta sẽ có thai kỳ khỏe mạnh khi là sản phụ lớn tuổi".