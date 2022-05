Tin buồn: Nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc qua đời sau cơn xuất huyết não

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên Kang Soo Yeon đã qua đời sau gần 2 ngày bị ngừng tim, hưởng dương 55 tuổi. Gia đình nữ diễn viên cho biết cô trút hơi thở cuối cùng vào lúc 3 giờ chiều ngày 7/5.

Kang Soo Yeon nhập viện vào tối 5/5 trong trạng thái bất tỉnh, tim ngừng đập. Trước đó, cô bị ngã vào khoảng 17 giờ tại nhà riêng ở quận Gangnam (Seoul) do xuất huyết não. Người thân nhanh chóng đưa nữ diễn viên đến bệnh viện, nằm tại khoa hồi sức tích cực hơn 1 ngày rồi qua đời.

Kang Soo Yeon

Kang Soo Yeon được coi là một trong những biểu tượng của làng phim Hàn Quốc. Cô là nữ diễn viên đầu tiên đoạt danh hiệu "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan phim quốc tế Venice năm 1987.

Tên tuổi của cô được biết đến qua loạt tác phẩm: Come, Come, Come Upward; All That Falls Has Wings; The Road to Racetrack; Ladies of the Palace;...

Ảnh hậu Kbiz còn liên tục giành được những giải thưởng quan trọng tại các lễ trao giải uy tín trong nước như Baeksang Arts Awards, Giải thưởng điện ảnh Daejong, Rồng Xanh.

