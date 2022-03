Sốc: Sao nữ đột ngột qua đời ở tuổi 22

Mới đây, cha của Lil Bo Weep đã đăng tải một bài viết thông báo về sự ra đi của nữ rapper. Ông vô cùng đau buồn khi phải mãi mãi chia xa cô con gái mới 22 tuổi sau thời gian dài cùng cô chiến đấu với bệnh tật.

Trong bài viết, bố của Lil chia sẻ: "Winona Lisa Green xinh đẹp. 02/01/2000 đến 05/03/2022. Cuối tuần này, chúng tôi đã thua trong cuộc chiến giành lại cuộc sống của con gái tôi trước chứng trầm cảm, chấn thương và chứng nghiện ma túy. Chúng tôi đã phải chiến đấu kể từ khi chúng tôi đưa con bé trở về từ Mỹ nhưng đã thất bại. Con bé đã không thể chiến đấu được nữa và chúng tôi mất con bé mãi mãi. Tôi luôn luôn tự hào về Lil Bo Weep bởi con bé là người hùng, con gái và người bạn thân của tôi".

Bài đăng từ trang cá nhân của Matthew Schofield - cha của nữ rapper.

Lil Bo Weep tên thật là Winona Brooks, cô đăng những bài nhạc của mình lên SoundCloud từ năm 2015 và nhận được sự ủng hộ to lớn từ khán giả. Các ca khúc của Lil như Sorry, Not ok but its ok, Sunbeams, Feel it, Untitled, I Wrote This Song 4 U, How Can I Be Happy Without U đều nhận được nhiều sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội giúp cô trở thành ngôi sao YouTube. Lil Bo Weep hiện đang sở hữu 127 nghìn người theo dõi trên Youtube.

