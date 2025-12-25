Theo tờ KoreaBoo, showbiz Hàn Quốc vừa đón nhận thông tin vô cùng buồn vào ngày Giáng sinh khi nhạc sĩ, nhà phê bình âm nhạc hàng đầu Kim Young Dae được xác nhận đã qua đời ở tuổi 48. Kim Young Dae ra đi vào ngày 24/12. Nguyên nhân cái chết của anh không được công bố.

"Chúng tôi rất đau lòng khi phải thông báo về sự ra đi của Kim Young Dae. Anh ấy đã mất rồi", những người bạn thân thiết của Kim Young Dae thay gia đình cố nghệ sĩ thông báo tin buồn đến khán giả trên MXH. Tin tức đột ngột này khiến công chúng vô cùng đau lòng và thương tiếc cho người nghệ sĩ tài hoa của showbiz Hàn Quốc.

Kim Young Dae qua đời ở tuổi 48. Ảnh: Nate.

Không chỉ khán giả Hàn Quốc, đến những đồng nghiệp trong giới cũng bàng hoàng trước tin Kim Young Dae qua đời. Ekip chương trình Kim Hyun Jung's News Show cho biết họ không thể tin nổi, và chưa thể chấp nhận Kim Young Dae đã mất. Tuần trước, các nhân viên của show còn làm việc trực tiếp với Kim Young Dae. Khi đó, anh được cho biết không có dấu hiệu bệnh tật, tinh thần vui vẻ. "Sau khi tập có anh ấy lên sóng chưa bao lâu, chúng tôi đã nhận tin sốc Kim Young Dae không còn trên thế gian này nữa. Ai trong ekip cũng ngỡ ngàng. Toàn bộ nhân viên Kim Hyun Jung's News Show xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình tang quyến", đại diện show truyền hình nói.

Lễ tang của Kim Young Dae sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Chung Ang, và lễ an táng sẽ diễn ra vào lúc 10h ngày 27/12 tại Nhà thờ Heukseok-dong (Hàn Quốc). Theo tờ Nate, Kim Young Dae là cái tên được giới âm nhạc Hàn Quốc kính trọng với kiến thức chuyên môn sâu rộng. Do đó, sự ra đi của Kim Young Dae được xem là mất mát lớn với showbiz Hàn.

1 tuần trước khi qua đời, Kim Young Dae vẫn còn đi quay show truyền hình. Ảnh: Chosun Ilbo.

Nguồn: KoreaBoo