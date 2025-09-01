Tin buồn: Diễn viên, NSƯT Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 52

Mới đây, thông qua trang cá nhân của nữ diễn viên, gia đình đã đăng tải cáo phó chính thức, thông báo về việc nữ nghệ sĩ Ngọc Trinh đã qua đời ờ tuổi 52. Thông tin khiến đồng nghiệp, khán giả và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Theo cáo phó, NSƯT Ngọc Trinh, tên thật Phạm Thị Ngọc Trinh, pháp danh Diệu Hiếu, sinh năm 1974 tại TP.HCM, đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 1/9/2025 (tức ngày 10/7 năm Ất Tỵ âm lịch), hưởng dương 52 tuổi.

Tang lễ của NSƯT Ngọc Trinh được tổ chức tại tư gia, số 353/1B Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TP.HCM. Lễ nhập quan diễn ra lúc 19 giờ ngày 1/9/2025 (10/7 âm lịch). Lễ động quan cử hành lúc 14 giờ ngày 4/9/2025 (13/7 âm lịch). Sau đó, linh cữu sẽ được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

Gia đình thông báo tang lễ trong sự tiếc thương vô hạn, đồng thời xin miễn phúng điếu.

Trên mạng xã hội, hàng loạt bài viết bày tỏ sự kính trọng, thương nhớ một người nghệ sĩ tài hoa, sống hết mình với nghề và để lại nhiều vai diễn đáng nhớ.

Dưới phần bình luận, hành loạt bạn bè đồng nghiệp đều vô cùng bàng hoàng. Nghệ sĩ Quyền Linh, Xuân Lan... đều vô cùng sốc trước sự ra đi đột ngột của NSƯT Ngọc Trinh.

Sự ra đi của chị không chỉ là mất mát lớn của gia đình mà còn là nỗi buồn chung của làng nghệ thuật Việt Nam. Những đóng góp nghệ thuật và hình ảnh đẹp đẽ về một nữ nghệ sĩ duyên dáng, tâm huyết sẽ còn ở lại mãi trong lòng khán giả.

NSƯT Ngọc Trinh từng được người hâm mộ biết tới qua bộ phim nổi tiếng "Mùi ngò gai".

Không chỉ gắn bó với nghệ thuật biểu diễn, NSƯT Ngọc Trinh còn là giảng viên tại Trường Đại học Văn Lang, phụ trách giảng dạy ngành Diễn viên kịch – điện ảnh – truyền hình. Ngoài ra, chị còn là giảng viên thỉnh giảng của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM và nhiều trung tâm đào tạo diễn viên, góp phần truyền lửa nghề cho thế hệ trẻ.



