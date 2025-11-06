Sáng sớm 6/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi tin bão khẩn cấp cho biết, bão Kalmaegi – cơn bão số 13 trên Biển Đông năm 2025 – đang di chuyển rất nhanh, hướng thẳng vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, với sức gió giật cấp 17.

Lúc 5h sáng nay, tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 390 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 14 (150–166 km/giờ), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30 km/giờ.

Dự kiến đến 16h chiều nay (6/11), tâm bão ở khoảng 13,8°N; 110,3°E, cách Quy Nhơn khoảng 120 km về phía Đông, giữ cường độ cấp 14, giật cấp 17. Đến sáng 7/11, bão sẽ tiến vào đất liền, trên khu vực biên giới Quảng Ngãi – Nam Lào, với sức gió giảm còn cấp 9, giật cấp 11, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi tan dần khi đi sang lãnh thổ Thái Lan.

Hướng đi của bão số 13 - Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Từ trưa nay mưa lớn sẽ xảy ra trên diện rộng và kéo dài hết ngày mai ở khu vực phía Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng. Trong đó, từ TP. Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa lớn nhất với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP. Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng từ 150-300mm, có nơi trên 450mm. Nguy cơ lũ lên cao trên nhiều sông gây ngập lụt vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Thời điểm bão vào sẽ kết hợp triều cường, nước dâng do bão và sóng lớn ở ven biển TP. Huế đến Đắk Lắk (Tức từ TP. Huế đến Phú Yên cũ) sẽ gây ngập úng các vùng trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Theo trung tâm dự báo, khả năng cao khu vực phía đông tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai (tức Quảng Ngãi và Bình Định cũ) chịu tác động trực tiếp và mạnh nhất của cơn bão số 13 về gió, với cấp gió có thể lên cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Khu vực phía Tây của Quảng Ngãi và Gia Lai có gió cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11. Khu vực đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, tỉnh Đắk Lắk cũng có thể có gió mạnh trên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thời gian gió mạnh nhất là khoảng từ tối nay đến sáng mai.

Bão số 13 “đặc biệt nguy hiểm”

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia Mai Văn Khiêm nhận định bão số 13 là cơn bão đặc biệt nguy hiểm với cường độ rất mạnh trên Biển Đông, và khi vào đất liền, bão có thể giữ cường độ rất mạnh.

Ông Khiêm cũng cảnh báo bão số 13 có thể gây nhiều tác động về gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lũ, ngập lụt trên diện rộng ở các tỉnh Trung Bộ.

Với lượng mưa lớn dồn dập trong khoảng thời gian ngắn, trung tâm dự báo đặc biệt cảnh báo nguy cơ xuất hiện một đợt lũ mới trên các hệ thống sông thuộc khu vực các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và thành phố Huế. Trong bối cảnh mực nước trên các sông hiện vẫn ở mức cao, khả năng xuất hiện lũ trên báo động II đến báo động III là rất lớn, thậm chí một số sông có thể vượt mức báo động III.

Một điểm đáng chú ý là nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở mức đặc biệt cao tại toàn bộ khu vực vùng núi phía tây các tỉnh trung bộ và khu vực Tây Nguyên.

Trao đổi trên bản tin VTV sáng 6/11, ông Khiêm cho biết hến hiện tại bão số 13 di chuyển với tốc độ khá nhanh. Theo dư báo, đêm nay, bão sẽ đi vào khu vực tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai.

Nguy cơ do bão số 13 gây ra, bao gồm gió mạnh, sóng lớn và mưa to trên diện rộng. Những yếu tố này có thể dẫn tới lũ, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực trung bộ.

Các địa phương có nhiều tàu thuyền, khu vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt ở Gia Lai, Đắk Lắk và vùng phụ cận, phải hết sức cảnh giác, chủ động phương án ứng phó.