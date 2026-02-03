Sáng 3/2, tờ Pagesix đưa tin, Timothée Chalamet vừa dự sự kiện quảng bá cho tác phẩm điện ảnh mang tên Marty Supreme diễn ra ở London (Anh). Tại đây, phóng viên đã đưa ra hàng loạt câu hỏi xoay quanh đời tư của nam ngôi sao đình đám.

Khi phóng viên hỏi Timothée Chalamet: "Anh đã có bạn gái chưa?", tài tử sinh năm 1995 cười khúc khích và đáp lại rằng: "Tôi có rồi". Hiển nhiên công chúng đều hiểu rằng người con gái mà Timothée Chalamet đang nhắc đến chính là Kylie Jenner.

Phóng viên ngay sau đó liền hỏi dồn dập nam tài tử 9X: "Anh có nghĩ bao giờ mình sẽ kết hôn không?". Trước câu hỏi bất ngờ từ vị nhà báo nọ, Timothée Chalamet ban đầu có chút bối rối: "Câu hỏi này mang tính riêng tư quá. Thật sự rất riêng tư ý. Anh đang khiến tôi gặp rắc rối rồi đấy". Tuy nhiên, Timothée Chalamet sau khi lấy lại sự bình tĩnh đã không ngần ngại trả lời thẳng thắn: "Có. Có chứ". Qua đó, nam tài tử xác nhận sẽ cưới cô bạn gái xinh đẹp Kylie Jenner.

Chứng kiến thái độ cởi mở của Timothée, phóng viên đã bày tỏ nguyện vọng được dự hôn lễ: "Liệu chúng tôi có thể tham gia lễ cưới của 2 bạn được không?". Trong tình thế như vậy, nam diễn viên Call Me By Your Name đã hỏi ngược lại vị nhà báo: "Từ ‘chúng tôi’ ở đây là bao gồm cả anh và toàn bộ đám đông có mặt tại sự kiện hôm nay luôn à?". Bên dưới, khán giả reo hò phấn khích trước tuyên bố đầy táo bạo của Timothée Chalamet. Tới lúc này, phóng viên phải vội khuyên tài tử đình đám: "Tốt nhất là anh nên nói không (mời chúng tôi tới đám cưới)".

Timothée Chalamet khiến công chúng náo loạn khi tuyên bố cưới Kylie Jenner ở sự kiện mới đây. Ảnh: Dailymail

Kylie Jenner - Timothée Chalamet liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội suốt hơn 1 tháng qua. Cách đây khoảng 2 tuần, tờ Pagesix cho hay, Kylie Jenner - Timothée Chalamet đã bước sang 1 giai đoạn mới trong mối quan hệ của mình. Theo nguồn tin, cặp đôi vàng đã chung sống với nhau như vợ chồng tại Los Angeles, bang California, Mỹ được hơn 1 năm.

Từ đây, tin đồn cặp đôi đã bí mật kết hôn xuất hiện rầm rộ khắp cõi mạng. Thế nhưng, ký giả của tờ Pagesix lại nhấn mạnh, Kylie Jenner - Timothée Chalamet vẫn chưa làm đám cưới, đồng thời khẳng định: "Tuy chưa chính thức cưới nhau nhưng về cơ bản thì Kylie Jenner - Timothée Chalamet đang chung sống giống như đã kết hôn rồi. Họ mê mệt đối phương và luôn dính nhau như sam mọi lúc".

Nguồn tin cũng hé lộ về mối quan hệ giữa Timothée Chalamet và 2 đứa con riêng của Kylie Jenner. Theo đó, nam tài tử điển trai có tham gia vào cuộc sống của Stormi (7 tuổi) và Aire Webster (3 tuổi), đồng thời đang cố gắng tạo ra mối liên hệ chặt chẽ với 2 bé. Được biết, Stormi và Aire Webster là con chung của Kylie Jenner với tình cũ Travis Scott.

Tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2026 diễn ra hồi đầu năm nay, Timothée đã không ngần ngại gọi Kylie là người bạn đời trong bài phát biểu nhận giải Nam chính xuất sắc nhất (thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch). Trên sân khấu vinh danh, mỹ nam sinh năm 1995 hạnh phúc bày tỏ: "Gửi tới bố mẹ, gửi tới người bạn đời của tôi. Tôi yêu tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều". Phải tới khi thông tin cặp đôi đang chung sống với nhau như vợ chồng lộ ra, công chúng mới hiểu vì sao nam thần Call Me By Your Name lại dùng từ "bạn đời" để gọi Kylie.

Timothée Chalamet gọi Kylie Jenner là người bạn đời ở Quả Cầu Vàng 2026. Ảnh: Pagesix

Sau khi chia tay rapper Travis Scott, Kylie Jenner hẹn hò với Timothée Chalamet từ tháng 4/2023. Ngay từ khi mới công khai, chuyện tình của Timothée Chalamet và Kylie Jenner vấp phải sự phản đối của 1 bộ phận fan. Các fan Timothée Chalamet cho rằng Kylie Jenner có tính cách hời hợt, chiêu trò, thị phi thừa hưởng từ gia tộc Kardashian - Jenner. Ngoại hình của Kylie Jenner cũng bị antifan cho là quá già dặn, "nhựa" so với vẻ đẹp lãng tử chuẩn "chàng thơ" của Timothée Chalamet. Mối tình này còn bị cho là chỉ mang tính chất qua đường, lợi dụng danh tiếng của đối phương.

Bất chấp sự phản đối và những ồn ào bên lề, Timothée Chalamet và Kylie Jenner vẫn bên nhau bền chặt trong suốt 3 năm qua. Thậm chí Kylie Jenner và tài tử Call Me By Your Name đã ra mắt gia đình của đối phương. Khi ấy, nguồn tin thân cận cho biết nhìn qua thì tưởng cặp đôi trái ngược nhau, nhưng giữa họ có rất nhiều sự tương đồng. Không chỉ có gia đình Kardashian - Jenner, mà gia đình Chalamet cũng được cho là rất ủng hộ chuyện tình này. Tới nay, bằng tình yêu ngọt ngào và chân thành, cặp đôi cũng đã khiến dư luận đảo chiều từ chỗ phản đối sang ủng hộ nhiệt liệt.