Timo chính thức về "nhà" mới: Kredivo Group hoàn tất thương vụ, ngân hàng số tiên phong của Việt Nam bước sang chương phát triển mới

Một thương vụ được "chống lưng" bởi những tên tuổi lớn

Timo về với Kredivo Group sau khi Tập đoàn này hoàn tất huy động thêm vốn từ các nhà đầu tư mới và hiện hữu, bao gồm những cái tên đáng chú ý: Mizuho Bank, Amazon, Asia Partners, Square Peg Capital và Cathay Innovation. Tính đến nay, tổng số vốn mà Kredivo Group đã huy động được vào khoảng 500 triệu USD - nền tảng tài chính vững chắc để Tập đoàn triển khai các chiến lược mở rộng tại khu vực.

Timo - vốn được phát triển trên cơ sở hợp tác với BVBank - sau thương vụ sẽ tiếp tục hoạt động dưới thương hiệu riêng, với vai trò là nền tảng ngân hàng số của Kredivo Group tại Việt Nam. Song song đó, hoạt động kinh doanh hiện tại của Kredivo Vietnam dự kiến sẽ đổi tên thành Timo Credit.

Cổ đông quen thuộc tiếp tục đồng hành

Điểm đáng chú ý của thương vụ là Phoenix Holdings và VinaCapital - hai cổ đông chiến lược của Timo trước đó - sẽ tiếp tục nắm giữ tỷ lệ sở hữu thiểu số đáng kể trong hoạt động kinh doanh mở rộng của Kredivo tại Việt Nam, nay đã bao gồm Timo.

Ba gương mặt quen thuộc cũng sẽ tham gia Hội đồng quản trị của Kredivo Việt Nam, gồm: ông Henry Nguyen (Chủ tịch Phoenix Holdings), ông Don Lam (Tổng Giám đốc kiêm Nhà sáng lập VinaCapital) và ông Brook Taylor (Giám đốc điều hành mảng quản lý tài sản của VinaCapital). Sự đồng hành tiếp tục của các cổ đông cũ cho thấy đây không đơn thuần là một sự chuyển giao, mà là một bước hợp lực để Timo bước vào giai đoạn phát triển mới.

Một thập kỷ xây dựng niềm tin

Được thành lập từ năm 2015, Timo (viết tắt của Time and Money) là một trong những nền tảng ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam, với mục tiêu đơn giản hóa và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng. Sau một thập kỷ, Timo đã phát triển thành thương hiệu được người dùng tin tưởng, phục vụ tập khách hàng số ngày càng mở rộng với hệ sinh thái dịch vụ ngân hàng bán lẻ đa dạng - từ mở tài khoản tức thì, thẻ ghi nợ, thanh toán, chuyển khoản đến tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn.

Nền tảng công nghệ chính là một trong những điểm sáng của Timo: được xây dựng trên hệ thống core banking hiện đại theo kiến trúc cloud-native, Timo hiện xử lý hàng chục triệu giao dịch tài chính mỗi tháng và được ghi nhận là một trong những thương hiệu tài chính đáng tin cậy tại Việt Nam.

Đây cũng chính là lý do Kredivo Group đánh giá Timo là mảnh ghép có tính bổ trợ cao trong hệ sinh thái của mình - không chỉ ở lợi thế thương hiệu, mà còn ở năng lực công nghệ và khả năng đã được kiểm chứng trong việc thu hút, duy trì khách hàng.

Cộng hưởng chiến lược tại thị trường Việt Nam

Chia sẻ về thương vụ, ông Akshay Garg, Đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành Kredivo Group, cho biết: "Đây là một dấu mốc quan trọng đối với Kredivo. Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng, với dân số trẻ, xu hướng ưu tiên thiết bị di động và nhu cầu lớn đối với các dịch vụ tài chính chất lượng, dễ tiếp cận. Với Timo, chúng tôi không bắt đầu từ con số 0 mà tiếp nhận một thương hiệu đã xây dựng được niềm tin vững chắc với người tiêu dùng Việt Nam."

Ông Aksha Garg - CEO tập đoàn Kredivo.

Về phía cổ đông đồng hành, ông Henry Nguyen, Chủ tịch Phoenix Holdings, nhận định: "Sự kết hợp giữa năng lực tín dụng tiên tiến của Kredivo và nền tảng ngân hàng số đáng tin cậy của Timo tại Việt Nam tạo ra sự cộng hưởng chiến lược rõ rệt. Hoạt động kinh doanh hợp nhất sẽ có vị thế thuận lợi để cung cấp các dịch vụ tài chính tích hợp hơn tới người tiêu dùng Việt Nam."

Trước thương vụ này, Kredivo đã hợp tác với các đối tác ngân hàng trong nước và vận hành nền tảng tín dụng tiêu dùng số Kredivo tại Việt Nam, cung cấp các sản phẩm "mua trước, trả sau" (Buy Now, Pay Later - BNPL) và cho vay cá nhân với tốc độ tăng trưởng cao. Việc Timo chính thức gia nhập tạo điều kiện để Tập đoàn cung cấp cho người dùng Việt Nam một hệ sinh thái tài chính tích hợp, bao gồm tín dụng, thanh toán, tiết kiệm và các dịch vụ tài chính mở rộng khác.

Bước tiến trong chiến lược mở rộng khu vực

Thương vụ Timo diễn ra trong bối cảnh Kredivo Group ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn khu vực. Hiện Tập đoàn hoạt động tại Indonesia, Việt Nam và Thái Lan, với danh mục kinh doanh bổ trợ bao gồm tín dụng tiêu dùng (Kredivo), ngân hàng số (Krom tại Indonesia, Timo tại Việt Nam) và tài trợ vốn lưu động cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (GajiGesa).

Đội ngũ quản lý hiện tại của Kredivo Vietnam sẽ tiếp tục điều hành hoạt động hợp nhất, với sự hỗ trợ về công nghệ, nguồn vốn và kinh nghiệm khu vực từ Tập đoàn - đảm bảo sự ổn định và liền mạch trong giai đoạn chuyển giao quan trọng này.