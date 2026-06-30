Tim xin lỗi vụ ném áo đấu Agrentina xuống đất, nhưng thái độ khiến dân tình nhất quyết không tha thứ

Trong ngày 29/6, khắp các diễn đàn mạng xã hội réo gọi ca sĩ Tim, kèm theo đó là loạt "gạch đá" sau hành động phản cảm lấy áo đấu tuyển Argentina lau xe và ném xuống đất. Đến tối muộn cùng ngày, trên trang cá nhân, Tim đăng clip lên tiếng xin lỗi về vụ việc.

Trong clip, Tim mặc chiếc áo phông trắng, phía trước viết chữ Messi và số 10. Nam ca sĩ nói: "Video ngày hôm qua thật ra là clip tôi cover lại một đoạn clip ở nước ngoài. Trong clip gốc, họ troll lẫn nhau để vui thôi. Nhưng nếu video của tôi ở đây không vui thì tôi đã xoá, và nếu gây hiểu lầm cho cộng đồng fan Messi thì tôi xin lỗi. Thật sự đối với tôi, Messi đá rất là hay. Nhưng tôi nghĩ đây là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo, nên tôi muốn ủng hộ anh ấy một cách hết mình".

Tim đăng clip xin lỗi cộng đồng fan Messi

Đang lúc giải thích về vụ việc, Tim bỗng xin phép mọi người quay vào vặn nhỏ nhạc, dù trong clip không nghe âm nhạc nào quá lớn. Khi quay vào trong, phía sau áo phông trắng của Tim đập thẳng vào màn hình là chữ "Ronaldo", số 7 ở giữa và chữ "GOAT" ở cuối áo. Trong clip, Tim đưa tay điều chỉnh gì đó, sau lại giữ tư thế quay mặt vài giây, tay thì chỉnh chỉnh chiếc áo phông của mình. Khi quay ra bên ngoài, nam ca sĩ nói xin lỗi lần nữa rồi làm động tác "Siuuu" - một cách ăn mừng quen thuộc mỗi khi ghi bàn của Ronaldo.

Khi đăng xin lỗi thì Tim quay vào trong lộ mặt sau của chiếc áo, sau đó làm động tác ăn mừng quen thuộc của Ronaldo để kết thúc đoạn clip

Thay vì xoa dịu dư luận, nhiều cư dân mạng cho rằng cách nam ca sĩ thể hiện chưa thực sự phù hợp với tính chất của vụ việc. Không ít ý kiến nhận xét Tim dường như cố tình tạo tình huống để lộ mặt sau chiếc áo rồi khép lại clip bằng màn ăn mừng "Siuuu" quen thuộc của siêu sao người Bồ Đào Nha. Theo nhiều netizen, đây là những chi tiết không cần thiết trong một video xin lỗi, thậm chí còn khiến lời xin lỗi trở nên thiếu sự chân thành.

Bên cạnh đó, lý do Tim đưa ra cũng chưa thuyết phục được số đông. Nam ca sĩ cho biết chỉ "cover" một đoạn clip ở nước ngoài nhưng nhiều ý kiến cho rằng với tư cách là người của công chúng, Tim cần cân nhắc mức độ phù hợp và sức ảnh hưởng của nội dung trước khi đăng tải lên mạng xã hội, thay vì chỉ sao chép một trào lưu đang lan truyền.

Đặc biệt, câu nói: "Nếu video của tôi không vui thì tôi xin lỗi" cũng trở thành chủ đề bàn luận. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng cách diễn đạt này phần nào cho thấy Tim vẫn xem đây đơn thuần là một nội dung giải trí chưa được đón nhận, thay vì nhìn nhận rằng hành động dùng áo đấu của một đội tuyển quốc gia để lau xe rồi ném xuống đất bị đánh giá là phản cảm và thiếu tôn trọng. Chính vì vậy, dù đã lên tiếng xin lỗi, làn sóng chỉ trích dành cho nam ca sĩ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cư dân mạng thả phẫn nộ trong đoạn clip xin lỗi của Tim

Tối 28/6, Tim trở thành tâm điểm bàn luận khi đăng tải một đoạn clip là có hành động thiếu tôn trọng đội tuyển Argentina. Trong video, nam ca sĩ mặc áo đấu của Ronaldo, đồng thời sử dụng một chiếc áo có thiết kế giống áo đấu của đội tuyển Argentina để lau xe rồi ném xuống đất. Đính kèm video, Tim viết dòng trạng thái: "Nhận rửa xe miễn phí,đặc biệt cho ai cao dưới 1m75", và dùng hash tag Ronaldo trong bài viết.

Trước khi đăng tải đoạn clip lên tiếng, Tim đăng tải 2 story. Đầu tiên là hình ảnh Ronaldo và dòng chữ khẳng định thần tượng của mình là "GOAT". Không lâu sau đó, giọng ca Một Vòng Trái Đất tiếp tục chia sẻ một hình ảnh được cho là tạo bằng AI, trong đó nhân vật mặc áo đội tuyển Argentina kèm dòng chữ: "Messi đá cũng hay mà". Nhiều cư dân mạng cho rằng bài đăng mang tính châm biếm, "đổ dầu vào lửa" giữa vụ việc vẫn đang rầm rộ.

Tim đang là cái tên nhận nhiều "gạch đá" sau đoạn clip phản cảm

Ảnh: FBNV