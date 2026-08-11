Tìm thấy thiếu nữ 16 tuổi rời Lào Cai xuống Hà Nội gặp người quen qua TikTok rồi mất liên lạc với gia đình

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 07/8 vừa qua, Công an xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai tiếp nhận tin báo của anh N.V.H, trú tại thôn Việt Tiến, xã Phúc Khánh về việc con gái là cháu N.N.B.N, sinh năm 2010, bỏ nhà đi từ ngày 06/8/2026, gia đình không liên lạc được và không rõ cháu đang ở đâu.

Theo trình báo của gia đình, khoảng 7h ngày 6/8, cháu N rời khỏi nhà, đi ra Quốc lộ 70 thuộc thôn Cầu Cóc, xã Phúc Khánh và bắt xe khách tuyến Bảo Yên - Mỹ Đình. Khoảng 12h cùng ngày, cháu xuống xe tại bến xe Mỹ Đình, thành phố Hà Nội và được một người lạ đón. Đến khoảng 19h30, cháu có gửi vị trí cho gia đình, cho biết đang ở khu vực Vân Côn, xã An Khánh, thành phố Hà Nội. Sau đó, gia đình không thể liên lạc được với cháu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ cháu bị dụ dỗ, lôi kéo thông qua các mối quan hệ trên mạng xã hội, nhất là thủ đoạn "việc nhẹ, lương cao", rủ đi chơi, Công an xã Phúc Khánh đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm người mất tích. Đồng chí Trưởng Công an xã chỉ đạo Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm nhanh chóng xác minh thông tin, đồng thời thông báo truy tìm cháu Ngọc và trực tiếp liên hệ, phối hợp với Công an xã An Khánh, thành phố Hà Nội để xác minh địa điểm cuối cùng cháu gửi vị trí.

Với tinh thần trách nhiệm, chủ động, khẩn trương vì Nhân dân phục vụ, Công an xã Phúc Khánh đã phối hợp chặt chẽ với Công an xã An Khánh triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm. Đến 13 giờ 45 phút ngày 08/8/2026, lực lượng Công an xác định cháu N đang ở thôn 5, xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Công an xã An Khánh đã nhanh chóng đón và đưa cháu N về trụ sở Công an xã để bảo đảm an toàn.

Đến 19h cùng ngày, Công an xã Phúc Khánh phối hợp với gia đình đón cháu N trở về nhà tại thôn Việt Tiến, xã Phúc Khánh an toàn. Hiện sức khỏe, tinh thần của cháu ổn định.

Qua xác minh ban đầu, cháu N cho biết trước đó có quen một người phụ nữ tên Liên, khoảng 30 tuổi, thông qua mạng xã hội TikTok. Người này rủ cháu xuống Hà Nội chơi. Theo hướng dẫn của người phụ nữ trên, cháu Ngọc đến Hà Nội và gặp người này vào khoảng 14h ngày 06/8. Sau đó, người phụ nữ đưa cháu đi làm tóc, mua quần áo, ăn uống, nghỉ tại nhà và đi chơi tại khu vực xã Phúc Thọ.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với các gia đình trong việc quản lý, giáo dục, bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước những nguy cơ phát sinh từ việc sử dụng mạng xã hội. Qua vụ việc, Công an xã Phúc Khánh khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh, cần thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, tình cảm, các mối quan hệ của con em mình; hướng dẫn trẻ sử dụng mạng xã hội an toàn, không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, hình ảnh hoặc vị trí cho người lạ trên không gian mạng.

Bàn giao cháu N cho gia đình quản lý, giáo dục. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Đối với thanh thiếu niên, cần hết sức cảnh giác trước những lời mời chào trên mạng xã hội như "việc nhẹ, lương cao", rủ đi chơi, đi làm, đi du lịch hoặc hứa hẹn tặng quà, hỗ trợ tiền bạc từ những người mới quen biết. Tuyệt đối không tự ý rời khỏi nơi cư trú, đi đến địa phương khác hoặc gặp người quen qua mạng khi chưa thông báo và được sự đồng ý của cha mẹ, người giám hộ.

Khi phát hiện con em có biểu hiện bị dụ dỗ, lôi kéo, mất liên lạc hoặc bỏ nhà đi, gia đình cần bình tĩnh, nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ kịp thời; đồng thời cung cấp đầy đủ những thông tin liên quan đến người mất tích, các tài khoản mạng xã hội, phương tiện liên lạc, địa điểm và các mối quan hệ có liên quan để phục vụ công tác xác minh.

Qua vụ việc, Công an xã Phúc Khánh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, chủ động tiếp nhận, xử lý tin báo của Nhân dân, kịp thời xác minh các vụ việc liên quan đến an toàn của người dân, nhất là trẻ em, thanh thiếu niên; đồng thời tăng cường phối hợp với Công an các địa phương trong và ngoài tỉnh để giải quyết vụ việc nhanh chóng, hiệu quả, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.