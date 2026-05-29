Ngày 29/5, Fanpage chính thức của Công an TP Hà Nội đăng thông báo tìm người. Thông tin cho biết, Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin từ gia đình chị Ngô Thị Nhật Trâm (SN 1995, trú tại Tập thể Viện Quy hoạch Rừng, tổ 4, xã Thanh Trì, Hà Nội) về việc chị này đi khỏi nhà từ ngày 3/5/2026 đến nay vẫn chưa về, gia đình không liên lạc được.

Cùng ngày, trao đổi trên báo VietNamNet , bà Định Thị Thảo (70 tuổi, mẹ ruột của chị Trâm) cho biết vào ngày xảy ra sự việc, chị Trâm nói ra ngoài mua đồ ăn. Khi đi, chị chỉ mang một ít tiền mặt và căn cước công dân, để lại điện thoại ở nhà.

Theo gia đình, chị Trâm từng làm việc tại một số đơn vị khác nhau nhưng đã nghỉ việc, hiện phụ giúp chị gái bán hàng online. Chị Trâm cũng từng vài lần bỏ nhà đi, song chỉ mấy ngày là trở về. Lần này là lần chị Trâm đi lâu nhất từ trước đến nay.

Người mẹ tiết lộ, con gái có tâm lý không ổn định, thường xuyên phải dùng thuốc điều trị. Vì vậy, việc chị Trâm mất liên lạc nhiều tuần nay khiến gia đình rất lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Mọi người chỉ mong chị Trâm bình an và sớm trở về với gia đình.

Gia đình rất mong nếu ai biết thông tin hoặc nhìn thấy chị Trâm thì xin liên hệ qua số điện thoại: 0912.349.983 hoặc 0339.036.391.