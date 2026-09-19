Chiều tối 19/9, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Chí Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Linh Sơn (Thái Nguyên) cho biết, lực lượng chức năng của phường vừa phối hợp với các đơn vị tìm kiếm nữ sinh nhảy cầu Bến Tượng.

Theo ông Dũng, khoảng 12h ngày 19/9, tại cầu Bến Tượng trên sông Cầu (nối phường Phan Đình Phùng với phường Linh Sơn) có một nữ sinh ngồi ở hành lang của cầu rồi nhảy xuống sông. Nữ sinh này để lại 1 chiếc xe đạp điện (dưới gầm cầu) và 1 thẻ học sinh (trên cầu).

Qua xác minh, người nhảy cầu là Đỗ Hoàng N (nữ, SN 2010), trú tại tổ dân phố 20, phường Linh Sơn. Hiện là học sinh lớp 11, Trường THPT Đồng Hỷ.

Sau khi nhận được thông tin, UBND phường Linh Sơn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường phối hợp với Phòng PC07 (Công an tỉnh Thái Nguyên), khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đến 18h35 cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được được tìm thấy cách cầu Bến Tượng khoảng 150 m