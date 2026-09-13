Tìm thấy thi thể thiếu tá quân đội mất tích khi nhảy sông Trà Lý cứu người

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News tối 13/9, ông Nhâm Quang Văn, Tổng đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn 116 cho biết, khoảng 18h cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987), Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, tại khu vực sông Trà Lý, tỉnh Hưng Yên.

Thi thể Thiếu tá Tùng được tìm thấy sau nhiều giờ lực lượng chức năng, quân đội phối hợp với Đội cứu nạn cứu hộ 116 tổ chức tìm kiếm trên sông Trà Lý. Hiện nay lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tập trung tìm kiếm nam thanh niên còn mất tích.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, trưa 12/9, trên đường trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Thiếu tá Tùng đi qua cầu Bo bắc qua sông Trà Lý và phát hiện nam thanh niên Đ.V.L. (SN 1996, trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) có ý định tự tử.

Thiếu tá Trần Văn Tùng cùng một người dân đã tiếp cận, thuyết phục L. từ bỏ ý định dại dột. Nam thanh niên sau đó đồng ý và nhờ thiếu tá Tùng đưa về nhà. Tuy nhiên, khi anh Tùng quay lại lấy xe máy, L. bất ngờ gieo mình xuống dòng sông đang chảy xiết.

Không một giây chần chừ, Thiếu tá Tùng lập tức cởi bỏ quân phục để lao xuống nước đang chảy xiết nhằm cứu người. Anh nhanh chóng tiếp cận và ôm được nạn nhân, nhưng dòng nước quá mạnh khiến cả hai bị cuốn trôi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 568, chính quyền địa phương cùng lực lượng cứu hộ đường thủy 116 huy động phương tiện, nhân lực tổ chức tìm kiếm.

Suốt đêm 12/9 và ngày 13/9, lực lượng cứu hộ liên tục rà soát nhiều khu vực trên sông Trà Lý. Thông tin tìm thấy thi thể thiếu tá Tùng khiến người thân, đồng đội và người dân có mặt tại hiện trường không khỏi đau xót.

Thiếu tá Trần Văn Tùng là người chồng, người cha của hai con nhỏ. Trước khi gặp nạn, anh vừa hoàn thành nhiệm vụ và trên đường trở về đơn vị thì phát hiện người dân gặp nguy hiểm.

Hành động lao xuống dòng nước dữ để cứu người của Thiếu tá Trần Văn Tùng để lại hình ảnh đẹp về tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam.