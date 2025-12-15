Nam thanh niên sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao” bị cưỡng ép cắt bỏ một quả thận: Vết sẹo dài bên mạn sườn gây ám ảnh

Tin vào những lời mời chào hấp dẫn về "việc nhẹ lương cao", họ rời quê với hy vọng đổi đời, nhưng thứ chờ đợi phía trước lại là những ngày bị giam giữ, bóc lột và bạo hành nơi xứ người. Ngày trở về qua cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, 65 công dân Việt Nam mang theo những vết sẹo trên cơ thể và ký ức đau đớn khó nguôi. Mỗi người một hoàn cảnh, một câu chuyện, song đều là nạn nhân của chiêu trò lừa bán lao động xuyên biên giới, để lại những hệ lụy nặng nề về thể chất lẫn tinh thần.

Theo thông tin từ Bộ Công an cho biết, ngày 04/11/2025 vừa qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đồng Nai và một số cơ quan chức năng của tỉnh, tổ chức tiếp nhận 65 công dân Việt Nam do Bộ Nội vụ Campuchia trao trả. Trong số 65 công dân Việt Nam phía Campuchia trao trả đợt này có 64 công dân chạy thoát khỏi 1 cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey và 01 công dân bị bắt do cư trú bất hợp pháp tại tỉnh Oddar Meanchey.

Các công dân được tiếp nhận tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư

Tất cả 65 công dân Việt Nam được phía Campuchia trao trả tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư đã phải trải qua một "cơn ác mộng" của cuộc đời, được trở về với gia đình là cái kết có hậu.

Theo chia sẻ của T.L.H và V.T.G cùng thường trú ở Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh đã có một thời gian dài yêu thương và cùng nhau hẹn ước tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, điều kiện cuộc sống còn khó khăn nên đôi bạn đã quyết định cùng đi làm thêm một thời gian kiếm tiền để về làm đám cưới. Thế rồi tiếng gọi và lời hứa ngọt ngào của những kẻ buôn, bán người về một nơi "Việc nhẹ lương cao" đã kéo được hai người vào vòng xoáy. Cả hai đã bị đưa sang Campuchia và bán vào một nơi gọi là Kim Sa 5. Sau khi vào đây, V.T.G mới phát hiện mình đã mang thai. Biết sự thật này, các đối tượng làm quản lý ở đây đã cưỡng ép buộc V.T.G phải uống thuốc phá bỏ thai nhi. Không còn con đường nào khác, V.T.G đành phải làm theo.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư trong thời gian chờ làm thủ tục để được hồi gia, V.T.G cho biết: "Em phá thai đã được gần 1 tháng, nhưng do điều kiện y tế không bảo đảm nên em cảm nhận được tình trạng sức khỏe của mình không ổn, việc đầu tiên em cần phải làm sau khi được trở về với gia đình là phải đi bệnh viện khám để kiểm tra sức khỏe".

Còn T.L.H là bạn trai của V.T.G cho biết: "Các đối tượng làm quản lý của công ty, nơi em làm luôn ép buộc người lao động phải thực hiện mưu đồ lừa đảo theo chỉ tiêu chúng đặt ra. Suốt thời gian làm việc bên đó, em không đạt được chỉ tiêu lừa đảo do chúng đặt ra nên thường xuyên bị đánh đập"… Những vết thương đã thành sẹo thâm mờ còn hằn trên lưng của T.L.H.

Trong 65 người trốn chạy và được các cơ quan chức năng của Campuchia hỗ trợ trở về đợt này thì T.M.L, thường trú tỉnh Lâm Đồng là người có số phận bi đát nhất. Chậm rãi vén tà áo lên để lộ vết sẹo dài gần một gang tay bên mạng sườn phải, với nét mặt đượm buồn T.M.L kể về biến cố của cuộc đời mình trong hành trình đi tìm "Việc nhẹ lương cao". Trong thời gian em sang bên đó làm việc đã bị các đối tượng cưỡng ép cắt đi một quả thận. Vết sẹo này là dấu tích sau ca phẫu thuật cắt nội tạng ở địa ngục ấy!

Vết sẹo dài bên mạng sườn em T.M.L.

"Không đơn giản tự nhiên mà kiếm được nhiều tiền! Không có ai cho không ai cái gì hết! Đó là điều hiển nhiên. Càng không có cái "Việc nhẹ lương cao". Bây giờ muốn giàu thì một là phải kinh doanh giỏi, hai là đi lừa đảo. Còn nếu mà mình làm công việc chân chính, lấy công làm lời thì không bao giờ có số tiền lớn được". Đó là lời tâm sự của V.H.A, thường trú tỉnh Đồng Nai, V.H.A đã tự rút ra bài học cho cuộc đời mình, sau biến cố đi làm ở nơi địa ngục "Việc nhẹ lương cao" và may mắn trở về.