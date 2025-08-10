Lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Bá Khánh C. (SN 2003, trú phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa) mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn chiều 4/8.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương đưa thi thể nạn nhân xuống núi an toàn. Các cơ quan liên quan cũng phối hợp để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, tối 4/8, người thân không liên lạc được với anh C. Gia đình xác định C. từng thông báo với bạn bè, người thân về việc leo núi chinh phục đỉnh Hoàng Ngưu Sơn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm C.

Xe máy của nam thanh niên cũng được gửi tại nhà một người dân ở dưới chân núi, tại đường Đỗ Xuân Hợp (phường Nam Nha Trang).

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 (thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa) điều động xe cứu nạn và 7 cán bộ, chiến sĩ đến núi Hoàng Ngưu Sơn để tìm kiếm.

Từ sáng 6/8 đến sáng ngay 10/8, hàng trăm người leo núi có kinh nghiệm của Khánh Hòa, Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk... kết nối hỗ trợ tìm kiến nạn nhân.

Núi Hoàng Ngưu Sơn có độ cao 972 m. Núi có địa hình dốc, nhiều vách đá và khe núi sâu, cây cối um tùm.