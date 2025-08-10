Những ngày qua, dư luận dành sự quan tâm và theo dõi sự việc anh Nguyễn Bá Khánh Cường (sinh năm 2003, thường trú ở phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa) mất tích từ tối ngày 4/8 khi đi leo núi Hoàng Ngưu Sơn (phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) một mình.

Hơn 100 người gồm gia đình, tình nguyện viên, người leo núi chuyên nghiệp, các lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa vào cuộc, đồng thời huy động thêm cả chó nghiệp vụ và thiết bị bay không người lái để tìm kiếm nạn nhân song chưa có kết quả.

Thông tin trên báo Khánh Hòa cho biết, hiện khu vực phía bắc núi Hoàng Ngưu Sơn đã được các lực lượng rà soát gần như toàn bộ. Đến nay, dù nỗ lực hết sức các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích anh Cường.

Lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm Cường song chưa có kết quả. (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Gia đình mòn mỏi ngóng chờ, mong Cường sớm bình an trở về. (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Trong những ngày tiếp theo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ cùng những người leo núi có kinh nghiệm sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm ở khu vực phía nam dãy núi.

Những ngày qua, bà Phan Thị Loan (mẹ Cường) cùng những người thân trong gia đình túc trực ngày đêm ở khu vực tìm kiếm con trai để ngóng chờ tin tức.

Kể với báo VnExpress, bà Loan cho biết sáng 5/8 khi đang ở Bình Thuận (nay sáp nhập vào tỉnh Lâm Đồng) thì nhận được cuộc gọi từ chủ cửa hàng nơi con làm việc (ở đường Trường Sa, phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) thông báo Cường đi leo núi từ sáng hôm trước nhưng đến tối vẫn chưa về.

Mấy ngày nay, cứ nghe có dấu hiệu gì, gia đình bà Loan lại theo đoàn lên rồi thất vọng quay về. Người mẹ chỉ mong tìm được con còn sống, bình an trở về.

Bà Loan kể thêm, vợ chồng bà ly hôn, Cường sống với bà ngoại từ nhỏ. Nam thanh niên sớm đi làm thuê để phụ giúp gia đình. Khoảng 3 năm nay, Cường làm việc tại một cơ sở sản xuất đậu hũ ở Nha Trang. Anh được nhận xét là hiền lành, độc lập, chưa có bạn gái. Ngoài công việc, Cường có đam mê du lịch và leo núi. Với Cường, leo núi là thói quen hàng tuần, như một cách nghỉ ngơi và giải tỏa căng thẳng.

Camera tại quán đậu hũ ghi lại cảnh Cường rời khỏi nhà.

Cường đã mất liên lạc hoàn toàn từ tối 4/8 tới nay.

Trước đó như đã đưa tin, sáng 4/8, Cường rời nhà đi leo núi Hoàng Ngưu Sơn một mình. Trước khi đi, nam thanh niên có nói vào camera của gia đình nơi Cường làm thuê rằng đây là lần đầu tiên anh đi leo núi Hoàng Ngưu Sơn, sợ bị lạc, nếu 18 giờ không thấy về thì báo công an.

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 4/8, Cường gửi một bức ảnh chụp trên đỉnh núi Hoàng Ngưu Sơn cho nhóm bạn, sau đó điện thoại của nam thanh niên không còn liên lạc được nữa.