Ngày 8/8, chị Đặng Thị Lệ (chị gái ruột của L.) cho biết, L. đã trở về nhà sau nhiều ngày rời khỏi nhà và mất liên lạc.

Theo lời chia sẻ của chị Lệ, vào khoảng 0h00 cùng ngày, chị bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số máy lạ.

“Lúc đầu, người bên kia tự xưng là em trai của tôi, giọng ồm ồm, có chút giống giọng L. nhưng vợ chồng tôi nghĩ là lừa đảo. Vì trong những ngày gần đây, gia đình tôi nhận được nhiều tin nhắn của người lạ mặt đe doạ, đòi tiền chuộc mới thả em trai tôi về.

Đến cuộc gọi thứ hai, chúng tôi mới chắc chắn là L.”, chị Lệ vui vẻ nói.

L. được tài xế taxi nhìn thấy khi đang đi trên đường ở Từ Sơn (Bắc Ninh)

Sau một hồi gọi điện qua điện thoại, L. cũng nghe theo lời gia đình trở nhà.

Khoảng hơn 1h00 cùng ngày, L. được một tài xế xe taxi ở Bắc Ninh chở về nhà. Tại đây, vợ chồng chị Lệ mới biết được câu chuyện nhờ tài xế taxi bắt gặp L. trên đường rồi tiếp cận và động viên, nên L. mới đồng ý gọi về nhà.

“Biết tin L. trở về, gia đình tôi vui mừng lắm”, chị L. nói.

Qua sự việc trên, gia đình chị Lệ xin gửi lời cảm ơn đến tài xế taxi Bắc Ninh đã đưa L. về nhà an toàn. Bên cạnh đó, chị cũng xin gửi lời đến cộng đồng mạng đã quan tâm, chia sẻ bài viết để gia đình sớm gặp lại L.

Trước đó, L. rời khỏi nhà chị gái vào khoảng 5h20 sáng ngày 4/8.

Phát hiện sự việc, gia đình chị Lệ đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm, đăng tải bài viết lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ. Đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ tìm kiếm.