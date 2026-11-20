Ngày 20/11, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Sao (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã tổ chức tìm kiếm, khai quật và quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại thôn Đăk Chang, xã Đăk Sao.

Kết quả xác minh xác định hài cốt là liệt sĩ A Niên, sinh năm 1944, nguyên Xã đội trưởng, hy sinh năm 1967 trong khi tham gia đánh biệt kích tại khu vực thôn Đăk Chang.

Hài cốt nguyên Xã đội trưởng hy sinh cách đây gần 60 năm ở Quảng Ngãi vừa được tìm thấy. (Ảnh: Đ.S)

Trước đó, thông qua thông tin do các nhân chứng là ông A Bia và ông A Nùng cung cấp, kết hợp với quá trình xác minh, khảo sát thực địa, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã xác định được vị trí nghi ngờ có hài cốt liệt sĩ để tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được triển khai nghiêm túc, thận trọng, đúng quy trình, với sự tham gia của Ban Chỉ huy Quân sự xã, Tiểu đội Dân quân thường trực, Tổ Khảo sát, xác minh thông tin liệt sĩ xã cùng các lực lượng liên quan và người dân địa phương. Hài cốt và các di vật liên quan được thu thập, bảo quản, lập hồ sơ theo quy định, phục vụ công tác bàn giao, truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Sao, việc tìm kiếm, xác nhận và quy tập được hài cốt liệt sĩ A Niên là kết quả có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân địa phương trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Đây không chỉ là sự tri ân đối với người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc mà còn góp phần thực hiện đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục khẳng định trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc chăm lo, thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng; góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và Nhân dân.