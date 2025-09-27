Tìm ra cách luộc thịt chỉ 15 phút, cô dâu Việt khiến chồng Hàn nức nở khen ngon

Gần đây, một video hướng dẫn luộc thịt lợn theo phong cách tối giản của một người vợ Việt có chồng Hàn đã tạo nên một cơn sốt lớn trên mạng xã hội. Điều đặc biệt là phương pháp này được giới thiệu như một công thức "hot trend" xứ Hàn, nhưng lại nhanh chóng được nhận diện là một kỹ thuật nấu ăn quen thuộc, thậm chí là truyền thống của người Việt.

Món thịt luộc lạnh đột nhiên nổi rần rần ở Hàn Quốc

Đoạn video đang "làm mưa làm gió" này giới thiệu món Naeng Su Yuk (thịt luộc lạnh), một phiên bản được cho là đang được giới trẻ Hàn Quốc cực kỳ ưa chuộng. Món ăn này nổi bật với miếng thịt ba chỉ luộc vừa chín tới, giữ được độ mọng nước và mềm mại hoàn hảo, ăn kèm với nước sốt tỏi cay thơm lừng.

Thịt luộc lạnh có thể ăn cùng với nước sốt tỏi cay

Theo như cách làm của người vợ Việt trong video, đầu tiên thịt ba chỉ được rửa sạch với nước muối loãng, sau đó cho vào nồi nước sôi cùng một chút muối hạt và luộc trong khoảng 15 phút. Điều gây bất ngờ nhất chính là việc tắt bếp ngay sau 15 phút và để nguyên miếng thịt ngâm trong nồi nước nóng thêm khoảng một tiếng đồng hồ để thịt tự nguội dần. Cuối cùng, thịt được vớt ra, cuộn chặt bằng màng bọc thực phẩm và cho vào tủ lạnh sốc nhiệt khoảng 4 tiếng trước khi thái lát mỏng.

Món thịt này đã được nhiều gia đình Việt áp dụng từ lâu

Chính nhờ việc tận dụng nhiệt độ còn lại của nước thay vì luộc quá lâu, miếng thịt thành phẩm không hề bị khô cứng, mà vẫn giữ được độ ẩm và mọng nước. Đây là yếu tố then chốt tạo nên sự khác biệt cho món thịt luộc lạnh.

Tuy nhiên, ngay sau khi video được lan truyền, đã có một làn sóng bình luận từ cộng đồng mạng Việt Nam chỉ ra rằng đây chính là cách luộc thịt truyền thống mà nhiều gia đình Việt đã áp dụng từ bao đời nay.

- Mình tưởng đây là cách luộc truyền thống của người Việt Nam, luộc 15p tắt bếp ủ 20 phút vớt ra. Ăn mềm thì thái luôn. Còn bán quán như hàng cơm hay bún đậu thì người ta sẽ bỏ tủ lạnh cho săn để thái cho đều đẹp.

- Việt Nam luộc như thế này mà bạn. Luộc xong ngâm như thế thịt sẽ mềm hơn nhé và thơm. Thịt gà cũng vậy.

- Ủa tưởng Việt Nam ai cũng luộc như vậy.

- Nhà mình toàn luộc như vậy mà.

Thành phẩm của cách luộc thịt 15 phút

Có thể đối với nhiều người đây chính là cách luộc thịt thân thuộc và cũng với một số người thì đây lại là cách luộc thịt khá mới mẻ, nhất là đối với người Hàn Quốc hay cô vợ Việt trong video được đăng tải.

Nguồn: TikTok @giadinhwoosong

