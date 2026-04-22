Vụ việc người phụ nữ tử vong trong căn nhà sau tiếng la hét, kêu cứu, xảy ra chiều 21/4 tại xã Dương Hòa, TP.Hà Nội đã khiến dư luận bàng hoàng.

Nguồn tin trên báo Hà Nội Mới cho hay, theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 21/4, người dân nghe thấy tiếng la hét, kêu cứu thất thanh phát ra từ một ngôi nhà trong khu dân cư nên đã nhanh chóng chạy đến kiểm tra. Khi đến nơi, mọi người phát hiện người vợ đã tử vong, nghi bị chồng dùng dao sát hại. Sự việc sau đó đã được trình báo cơ quan công an.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Báo Công Lý)

Lực lượng chức năng sau khi nhận tin báo đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực, khám nghiệm và thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Thông tin trên báo VietNamNet cho biết thêm, ông Nguyễn Đình Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã Dương Hòa xác nhận vụ việc và cho hay, nghi phạm chính là chồng của nạn nhân, người này vừa mới đi tù về.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.