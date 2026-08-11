Tìm kiếm về Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên tăng vọt trong hôm nay

Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên từng là Hoa hậu được công chúng quan tâm. Tuy nhiên ồn ào liên quan đến pháp lý đã khiến sự nghiệp của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện tại, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đang thi hành án 2 năm về tội "Lừa dối khách hàng" liên quan vụ kẹo rau củ Kera.

Cho đến hôm nay, từ khóa Nguyễn Thúc Thùy Tiên bất ngờ được tìm kiếm và nhắc đến dày đặc trên mạng xã hội. Không chỉ xuất hiện trên các bảng tìm kiếm, loạt hình ảnh và video cũ của nàng hậu cũng được netizen "đào" lại rồi chia sẻ liên tục. Đáng chú ý, những nội dung này không đến từ tài khoản chính chủ của Thùy Tiên. Các clip đang được lan truyền chủ yếu do tài khoản của cư dân mạng đăng tải lại. Từ những khoảnh khắc đời thường, hình ảnh đi du lịch cho đến loạt video thời còn hoạt động showbiz, tất cả đồng loạt xuất hiện trở lại và nhận về lượng tương tác đáng kể.

Tìm kiếm "Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên" bất ngờ tăng vọt trên mạng xã hội

Hàng loạt hình ảnh trong quá khứ của Thuỳ Tiên cũng liên tục được đăng tải trong vài giờ qua

Trong khi đó, các tài khoản mạng xã hội của Thùy Tiên hiện đều đang ở trạng thái khóa, không cập nhật mới. Một trong những nguyên nhân có thể do ngày 12/8 (ngày mai) chính là sinh nhật lần thứ 28 của Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Vì thế, cộng đồng mạng bắt đầu tìm lại những hình ảnh, video cũ của nàng hậu để gợi nhắc.

Cho đến thời điểm này, các tài khoản chính thức của Thùy Tiên vẫn chưa có bất kỳ hoạt động trở lại nào. Vì vậy, mọi thông tin về tình hình hiện tại của nàng hậu cần được đối chiếu từ các nguồn tin đáng tin cậy hoặc chờ đợi những thông báo chính thức từ cơ quan chức năng cũng như chia sẻ từ chính Thùy Tiên trong tương lai.

Ngày 12/8 là sinh nhật của Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên nên thông tin về cô bất ngờ được quan tâm

Tình hình của Thuỳ Tiên

Hồi tháng 5/2025, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Trước khi phiên toà xét xử sơ thẩm, Thuỳ Tiên đã chủ động nhờ gia đình, cụ thể là bố nộp tiền khắc phục hậu quả. Cụ thể, liên quan đến vụ việc này, Thùy Tiên đề nghị bố ruột nộp 3,2 tỷ đồng. Sau phiên toà xét xử ngày 19/11, TAND TP HCM đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng". Các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

Luật sư bào chữa cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết Thùy Tiên không nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Các thành viên trong gia đình cô cũng giữ thái độ kín tiếng suốt thời gian qua. Mẹ của Thùy Tiên - người từng gây chú ý bởi những phát ngôn đáp trả cư dân mạng hiện không còn xuất hiện hay tương tác công khai như trước. Trong khi đó, bố của cô vốn đã kín tiếng từ lâu, nay lại càng “vắng bóng” hoàn toàn trên mạng xã hội, không có bất kỳ động thái nào được ghi nhận trong thời gian dài.

Hiện tất cả trang mạng xã hội của Thuỳ Tiên vẫn đang khoá

Ảnh: FBNV