Tìm được bạn thân thất lạc 48 năm nhờ di vật của mẹ

Walter Dean, người đàn ông trung niên sống tại bang Bắc Carolina, Mỹ mới đây gặp lại Kazuhiko, cựu sinh viên người Nhật Bản từng sang Mỹ theo diện trao đổi giáo dục. 48 năm trước, Kazuhiko sống cùng gia đình Walter một thời gian ngắn khi vừa sang Mỹ và hai cậu thanh niên nhanh chóng trở nên thân thiết.

Trong lần dọn dẹp các kỷ vật của người mẹ quá cố, Walter tình cờ phát hiện một mẩu giấy viết tay cũ kỹ. Trên đó, mẹ ông ghi lại địa chỉ email của Kazuhiko.

Nhân chuyến công tác sang Nhật Bản, Walter quyết định thử vận may bằng cách gửi thư liên lạc, mặc dù ông không rõ bạn mình còn dùng địa chỉ email từ thời sinh viên hay không.

Thật bất ngờ, Kazuhiko phản hồi và hẹn gặp mặt. Với sự hỗ trợ của bạn bè ở Nhật Bản, hai người sắp xếp một buổi ăn trưa tại Tokyo.

Hai người bạn xúc động gặp lại nhau sau 48 năm xa cách.

Meredith Dean, con gái của ông Walter, cũng đi theo để ghi hình khảnh khắc đoàn tụ. Hai người đàn ông ôm nhau thắm thiết. Walter vui mừng thốt lên: "Anh trông vẫn chẳng thay đổi chút nào, bạn của tôi ạ".

Những người có mặt cũng không khỏi xúc động. " Không bao giờ là quá muộn để kết nối lại với những người bạn cũ, ngay cả khi ở cách xa nửa vòng trái đất", Meredith Dean nói về khoảnh khắc này.

Câu chuyện cảm động về cuộc hội ngộ sau gần 5 thập kỷ lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội nước Mỹ. Nhiều người cảm thán rằng sự bền bỉ của tình bạn như sợi dây kết nối giữa người với người.

Dưới bài đăng, hàng nghìn cư dân mạng Mỹ để lại những bình luận đầy cảm xúc. Một người dùng chia sẻ câu chuyện cá nhân : "Thật tuyệt vời. Gia đình chồng tôi cũng vừa đón tiếp những sinh viên trao đổi từ Nhật Bản sau 30 năm. Đó là trải nghiệm vô cùng đặc biệt".

Một người khác chỉ đơn giản thốt lên: "Trời ơi, tôi mê câu chuyện này quá! Thật sự rất tuyệt!".

Không chỉ Walter và Kazuhiko, trước đó, nhiều cuộc tái ngộ giữa những người bạn cũ nhờ công nghệ cũng từng diễn ra. Bà Julie Kelly (Mỹ) gặp lại người bạn tên Cheng sống ở Singapore vào năm 2024. Họ bắt đầu trao đổi thư từ vào năm 1983 khi vẫn còn ở tuổi thiếu niên, nhưng sau mất liên lạc. Đến năm 2023, Kelly tìm được chiếc hộp đựng những bức thư của Cheng trong lúc dọn dẹp kỷ vật của người mẹ vừa qua đời.

Nhờ sự giúp đỡ của mạng xã hội, Kelly nhanh chóng tìm thấy Cheng.