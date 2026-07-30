Video: Xe ô tô lấn làn tông xe máy chở 2 trẻ nhỏ rồi bỏ chạy ở Hải Phòng

Sáng 30/7, liên quan đến vụ tài xế ô tô lấn làn tông xe máy chở 2 trẻ nhỏ rồi bỏ chạy ở Hải Phòng, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT - Công an TP Hải phòng) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin phản ánh qua đường dây nóng của Cục CSGT (Bộ Công an), đơn vị tổ chức xác minh vụ tai nạn giao thông nêu trên.

Hiện trường vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Cơ quan chức năng thông tin khoảng 22h20‘ ngày 26/7, Nguyễn Đức Toàn (phường An Hải, Hải Phòng) lái xe ô tô BKS 15A - 556.80 theo hướng tổ dân phố Kiến Phong đi tổ dân phố Hoàng Mai thuộc phường An Hải (Hải Phòng).

Khi đến trước cửa nhà số 397 (thuộc tổ dân phố Đồng Thái, phường An Hải) xe ô tô của Toàn va chạm với xe máy BKS 15K1-309.72, do anh Ph.Kh.S. cầm lái, chở theo vợ là chị V.T.H và 2 con nhỏ là cháu Ph.Nh.H. và Ph.T.V. cùng ở phường An Hải (Hải phòng).

Vụ va chạm không có thương tích và thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản không đáng kể.

Đội CSGT đường bộ số 2 cũng đã yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý đối với 2 tài xế xe ô tô và xe máy, hiện chưa có kết quả.

Cơ quan chức năng cho biết, nguyên nhân và lỗi ban đầu được xác định, do lái xe ô tô đi không đúng phần đường nên đã gây tai nạn giao thông và không giữ nguyên hiện trường.

Hiện, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc.

Sau khi gây tai nạn, tài xế lái ô tô rời khỏi hiện trường.

Trước đó, những ngày qua, hình ảnh vụ việc nêu trên được camera nhà dân ven đường ghi lại vào khoảng 22h23 ngày 26/7, trên tuyến đường liên thôn qua tổ dân phố Hoàng Mai, phường An Hải, Hải Phòng.

Theo hình ảnh từ camera, chiếc ô tô màu đen mang biển kiểm soát đầu số 15 lấn sang làn đường ngược chiều rồi tông trực diện xe máy do người đàn ông cầm lái, phía sau chở một phụ nữ và 2 trẻ nhỏ. Cú tông mạnh khiến 4 người trên xe máy ngã văng xuống đường.

Điều khiến nhiều người bức xúc là trong lúc người đàn ông và người phụ nữ hốt hoảng đỡ 2 cháu nhỏ dậy, tài xế ô tô không dừng lại mà tiếp tục lái xe lách qua khu vực xảy ra tai nạn, va chạm với chiếc xe máy rồi tăng ga bỏ chạy.

Người đàn ông lái xe máy định đuổi theo chiếc ô tô nhưng được người phụ nữ ngăn lại để cùng chăm sóc 2 cháu nhỏ đang hoảng loạn sau vụ va chạm.

Sau khi clip được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người tỏ thái độ bức xúc trước hành vi của tài xế ô tô và đề nghị cơ quan chức năng truy tìm, xử lý hành vi vi phạm của tài xế.

Báo Điện tử VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!