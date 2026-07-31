TikToker Cường Tày bị phạt 12,5 triệu đồng vì phát ngôn sai sự thật về Mặt trận Tổ quốc

Ngày 30/7, Công an xã Phúc Lợi (tỉnh Lào Cai) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.M.C. (sinh năm 1996, trú tại thôn Bản Chang, xã Phúc Lợi, Lào Cai) số tiền 12,5 triệu đồng do có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Theo cơ quan công an, trước đó, ngày 23/7, trên TikTok lan truyền một video từ tài khoản "Cường Tày". Trong video, người này có phát ngôn cho rằng tiền được chuyển vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ "đớp hết".

Công an xã Phúc Lợi xác định đây là thông tin không có căn cứ, có thể gây ảnh hưởng đến uy tín của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tạo dư luận xấu trong xã hội.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phúc Lợi tiến hành xác minh và xác định chủ tài khoản TikTok "Cường Tày" là L.M.C.

Làm việc với cơ quan công an, L.M.C thừa nhận mình là người đưa ra phát ngôn trên. Người này cũng thừa nhận không có bất kỳ căn cứ nào để chứng minh tính xác thực của nội dung đã nói và nhận thức hành vi của mình là đăng tải thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Sau đó, L.M.C đã chủ động gỡ bỏ nội dung vi phạm, đồng thời gửi lời xin lỗi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng người sử dụng mạng xã hội, cam kết không tái phạm.

Căn cứ tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, ngày 30/7, Công an xã Phúc Lợi quyết định xử phạt L.M.C 12,5 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Cường Tày là ai?

Cường Tày tên thật là Lương Mạnh Cường, sinh năm 1996, là nhà sáng tạo nội dung và diễn viên trẻ người dân tộc Tày.

Nam TikToker được biết đến qua các video ngắn mang màu sắc hài hước, khai thác những tình huống đời sống. Kênh TikTok "Cường Tày" hiện có khoảng 1,7 triệu lượt theo dõi, trong khi fanpage Facebook của anh cũng thu hút hơn 350.000 lượt thích.

Ngoài các tiểu phẩm hài, Cường Tày từng nhận được sự chú ý với những nội dung xoay quanh chuyện tình cảm, đời tư và hành trình thay đổi bản thân.

Sau những biến động trong đời sống cá nhân, anh chuyển hướng tập trung nhiều hơn vào các nội dung về rèn luyện, thay đổi ngoại hình và phát triển bản thân, đồng thời tiếp tục duy trì các video hài vốn là thế mạnh.

Vụ việc mới nhất khiến tên tuổi Cường Tày tiếp tục được nhắc đến trên mạng xã hội, lần này liên quan đến phát ngôn về hoạt động tiếp nhận ủng hộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Công an xã Phúc Lợi khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng mạng xã hội, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận.

Cơ quan công an lưu ý người dùng không đăng tải, phát ngôn hoặc lan truyền những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Những hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Minh Ngọc