Không chỉ nghệ sĩ nổi tiếng, ngày càng nhiều nhà sáng tạo nội dung cũng bắt đầu tổ chức fanmeeting để gặp gỡ, giao lưu với những người theo dõi mình trên MXH. Tuy nhiên, không phải cứ sở hữu lượng follower “khủng” là sự kiện sẽ đông kín người tham dự. Đây là tình huống đang gây chú ý của TikToker Én Fitness.

Được biết sự kiện này tổ chức từ ngày 26/3 nhưng đến ngày 8/4 vừa qua mới viral. Sự việc bắt đầu sau khi Én đăng clip với nội dung: Content creator 1,6 triệu followers tổ chức gặp mặt người theo dõi.

Hình ảnh trong clip của Én Fitness

Theo thông tin được chính Én Fitness chia sẻ, nhân dịp kỷ niệm 5 năm xây dựng kênh TikTok, anh chàng tổ chức buổi gặp gỡ người theo dõi mình với tên gọi “Ngày Chim Về Tổ”.

Trong clip, Én cho biết mình đã đặt phòng sức chứa 50 người nhưng vỏn vẹn 3 người đăng ký tham dự và cuối cùng, chỉ có 2 người xuất hiện. Một trong 2 người đến từ 17h30 và người còn lại có mặt lúc 18h. Khoảnh khắc bước vào căn phòng gần như trống, người đến sớm cũng không khỏi bất ngờ: “Em nghĩ là nhiều người vô lắm mà vô đây không thấy ai”.

Chủ nhân buổi gặp mặt bày tỏ rằng mình thấy may mắn là sự kiện tổ chức trong nhà, nếu ở ngoài trời thì có lẽ đã xấu hổ hơn.

Dù vậy, Én Fitness vẫn giữ tinh thần tích cực. Anh thoải mái trò chuyện, chụp ảnh cùng 2 người tham dự, chuẩn bị quà tặng đầy đủ. TikToker này cũng thẳng thắn nhìn nhận : “Với một vài anh em làm nhà sáng tạo nội dung thì đây là thất bại. Nói thất bại cũng đúng nhưng mà mình không bỏ cuộc”.

“Mình thấy một số nhà sáng tạo nội dung có vài trăm nghìn người theo dõi tổ chức gặp gỡ cũng có vài trăm người tham gia. Nghĩ mình có 1,6 triệu người theo dõi nên mình cũng tổ chức” - Én Fitness chia sẻ ở một clip sau buổi offline.

Én Fitness và 2 người tham gia fanmeeting

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Một số người cho rằng đây là cú sốc thực tế giữa lượng follow online và mức độ gắn kết ngoài đời. Những người thẳng thắn còn khẳng định kết quả này phần nào thể hiện sự ảo tưởng sức ảnh hưởng của nhà sáng tạo nội dung.

“1,6 triệu người theo dõi không tương đồng với số người mà bạn gặp hay tạo mối quan hệ ngoài đời đâu. Có thể thời điểm đó họ follow bạn nhưng hiện tại họ cũng chẳng còn xem hay theo dõi nữa, follow vẫn còn đó nhưng người thì mất tăm. Suy cho cùng follow trên MXH cũng chỉ là con số ảo thôi, dựa vào nó thì cũng quá” - một cư dân mạng nhận định.

Trong khi đó, không ít bình luận lại bày tỏ sự cảm thông và gửi lời động viên đến Én Fitness, hy vọng anh chàng tiếp tục kiên định với lựa chọn của mình:

Về phần mình, Én Fitness tỏ thái độ công khai đối diện với mọi ý kiến từ cộng đồng mạng, thậm chí thả tim cho bình luận khó nghe.

Én Fitness thả tim cho bình luận trái chiều (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, vào ngày 22/3, Én thông báo tổ chức sự kiện gặp mặt, kêu gọi mọi người đăng ký tham dự sự kiện.

“Dự kiến là sẽ đông lắm luôn. Ngày này chúng mình sẽ có các hoạt động chính như sau: 17h chính thức bắt đầu, cùng quay video kỷ niệm để khởi động. 17h20 chúng mình sẽ bắt đầu phần deep talk cùng với những câu hỏi sâu sắc để kết nối với nhau. 17h50, chúng mình sẽ bắt đầu chụp ảnh kỷ niệm. Nếu chúng mình có quá nhiều câu hỏi thì chúng mình sẽ ở lại thêm với nhau nha” - anh chàng còn khá hào hứng, chia sẻ lịch trình.

Chính việc Én biết trước số người đã đăng ký dự fanmeeting mà vẫn tổ chức, sau đó lại tranh thủ đăng loạt clip đã làm dấy lên hoài nghi về việc TikToker biến về sự việc này như một cách làm content. Tuy nhiên Én Fitness chưa có chia sẻ về thắc mắc này.

Hiện tại, sự việc vẫn đang nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Én Fitness (tên thật là Trần Hiển Vinh, sinh năm 2002) là một TikToker hoạt động trong lĩnh vực fitness, lifestyle và gần nhất là tài chính. Ngoài 1,6 triệu người theo dõi, anh chàng còn có 54,3 triệu lượt yêu thích toàn kênh. Nội dung được chia sẻ tập trung vào lối sống, tập luyện và những câu chuyện cá nhân.