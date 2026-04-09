Những ngày qua, câu chuyện về một nữ du khách 19 tuổi quốc tịch Anh không may qua đời sau tai nạn tại Việt Nam nhưng đã hiến tạng cứu người đang thu hút sự quan tâm lớn. Danh tính của cô gái cũng dần được hé lộ.

Theo thông tin từ Daily Mail, nạn nhân là O.S.W 19 tuổi, con gái của ông Andy Wates - một giám đốc thuộc tập đoàn xây dựng gia đình có giá trị lên tới 2,4 tỷ bảng Anh - một trong những gia tộc xây dựng giàu có nhất nước Anh.

Được biết, sự ra đi đột ngột của O.S.W. đã trở thành cú sốc thứ hai liên tiếp trong lịch sử gia đình Wates.

Nữ du khách thiệt mạng tại Việt Nam

Theo thông tin được đăng tải, cô gái thiệt mạng khi đang trong hành trình du lịch Đông Nam Á trước khi nhập học đại học. Vụ tai nạn xảy ra trên cung đường Hà Giang, tuyến đường nổi tiếng với địa hình đèo núi hiểm trở ở phía Bắc Việt Nam. Người điều khiển xe máy mất lái khiến cô gái bị hất văng xuống đường rồi bị một xe tải cán qua. Thương tích nghiêm trọng khiến nữ du khách 19 tuổi không qua khỏi.

Bi kịch này gợi lại ký ức đau buồn của gia đình Wates gần ba thập kỷ trước, khi người anh họ của Orla là William Wates cũng tử nạn ở tuổi 19 trong một chuyến đi “gap year”.

Năm 1996, William bị sát hại tại Honduras, chỉ vài tuần trước khi dự định nhập học đại học. Thi thể của anh được người dân địa phương phát hiện bên đường, với nhiều vết đạn ở tim, đầu và lưng. Tay chân nạn nhân bị trói, tài sản cá nhân bị lấy đi, cho thấy đây là một vụ cướp có tổ chức.

Trước đó, William đã có bốn tháng du lịch tại Nam và Trung Mỹ, sau khi tham gia hoạt động tình nguyện trồng cây và hỗ trợ cộng đồng tại Ecuador.

Gia đình Wates là một “đế chế” xây dựng kéo dài bốn thế hệ, với tổng tài sản ước tính khoảng 597 triệu bảng Anh. Doanh nghiệp được thành lập từ năm 1897 và hiện đạt doanh thu kỷ lục 2,4 tỷ bảng trong năm tài chính 2024.

Cha của O.S.W, Andrew Wates, là giám đốc công ty. Trong khi đó, cha của William, cũng tên Andrew, từng là Chủ tịch Wates Leisure và lãnh đạo tập đoàn xây dựng gia đình.

Sau cái chết của William, gia đình đã thành lập Quỹ tưởng niệm William Wates, hỗ trợ các dự án giúp trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tránh xa con đường tội phạm. Quỹ này đã gây quỹ hàng triệu bảng và tổ chức sự kiện đạp xe thường niên “Le Loop”, mô phỏng 21 chặng đua của Tour de France.

Cha mẹ của O.S.W đã đến Việt Nam và quyết định hiến tạng của con gái

O.S.W được gia đình mô tả là “xinh đẹp, độc lập và rất hài hước”, yêu cuộc sống và luôn tràn đầy năng lượng. Trong nỗi đau mất con, cha mẹ cô đã quyết định hiến tạng, giúp cứu sống ba bệnh nhân nguy kịch tại Việt Nam.

“Trong thời khắc khó khăn nhất, chúng tôi tin rằng việc trao cơ hội sống cho người khác cũng là điều con gái tôi mong muốn.” mẹ cô chia sẻ “Việc con bé tiếp tục sống trong một hình hài khác mang lại cho chúng tôi sự an ủi lớn.”

Được biết, gan, thận và giác mạc của Orla đã được cấy ghép thành công cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội.)