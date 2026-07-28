TikTok Shop công bố tăng trưởng 66% năm 2025 vàđịnh hướng cho giai đoạn phát triển mới tại Việt Nam

Nền tảng đồng thời chia sẻ định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo với trọng tâm là mở rộng số lượng nhà bán hàng và nguồn cung sản phẩm, phục vụ đồng thời nhu cầu khám phá và tìm kiếm, và nâng cao chất lượng hệ sinh thái.

TikTok Shop tăng trưởng nhanh trên toàn hệ sinh thái

Đà tăng trưởng được ghi nhận trên nhiều nhóm ngành hàng. Trong đó, Nhà cửa và Đời sống đạt mức tăng 94%; Bách hoá tăng 71%; Điện thoại và điện tử tăng 71%; Mẹ và Bé tăng 67%; Thời trang và Phụ kiện tăng 60%; Làm đẹp và Chăm sóc cá nhân tăng 43%.

Cùng kỳ, theo báo cáo của Bộ Công Thương, quy mô thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam đạt khoảng 31 tỷ USD, tăng 25.5% so với năm trước. Trong bối cảnh thị trường chung tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, mức tăng GMV 66% cho thấy TikTok Shop đang mở rộng nhanh hơn đáng kể so với toàn ngành.

Số liệu cho thấy, 76% người tiêu dùng tại Việt Nam có xu hướng tìm kiếm, nhấp vào xem hoặc thêm sản phẩm vào giỏ hàng sau khi tương tác với nội dung chân thực, đặc biệt trong giai đoạn cân nhắc. Đồng thời, 95% người tiêu dùng Việt cho biết nội dung chân thực ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua hàng của chọ. Mức độ ảnh hưởng của nội dung livestream đối với người tiêu dùng Việt Nam cũng cao gấp 1,3 lần mức trung bình của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC).¹

Cùng với xu hướng này, số lượng nhà sáng tạo nội dung tiếp thị liên kết tham gia livestream bán hàng trên TikTok Shop đã tăng gấp đôi trong năm 2025. Lượng video ngắn gắn giỏ hàng ghi nhận tăng trưởng 45% so với năm 2024. Số liệu cho thấy sự ưa chuộng của người tiêu dùng Việt với thương mại khám phá, trong đó nội dung đóng vai trò đắc lực trong khơi gợi nhu cầu, cung cấp thông tin và xây dựng niềm tin trước quyết định mua sắm.

Đáng chú ý, kết quả này không chỉ được thúc đẩy bởi cộng đồng hơn 70 triệu người dùng đến với TikTok hàng tháng tại Việt Nam, mà còn đến từ vai trò ngày càng rõ nét của nền tảng trong hành trình khám phá và tìm hiểu sản phẩm của người tiêu dùng. Bên cạnh việc tình cờ biết đến thương hiệu và sản phẩm khi xem nội dung hoặc tương tác với nhà sáng tạo và cộng đồng, người dùng ngày càng chủ động sử dụng TikTok như một công cụ tìm kiếm, tham khảo thông tin và đánh giá sản phẩm. Kết quả, trong năm 2025, doanh thu từ hoạt động tìm kiếm trên TikTok tăng trưởng 55% so với năm trước. Trong khi đó, doanh thu ghi nhận từ Trang mua sắm (Shop Tab) - không gian mua sắm tập trung trên ứng dụng - cũng tăng 67%.

Sự kết hợp giữa quy mô người dùng lớn và khả năng phục vụ đồng thời cả khám phá ngẫu hứng lẫn tìm kiếm có chủ đích đã giúp TikTok Shop đáp ứng đồng thời cả hai nhóm hành vi mua sắm trực tuyến, mở rộng toàn diện hệ sinh thái thương mại. Trong năm 2025, số lượng người mua trên nền tảng tăng 36%, số lượng nhà bán hàng tăng 42%, trong khi số lượng nhà sáng tạo nội dung tiếp thị liên kết tăng 140% so với năm trước.

Khai phá nguồn cung còn ở ngoài môi trường số

Dù duy trì tốc độ tăng trưởng cao, TMĐT tại Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Theo Bộ Công Thương, đến hết năm 2025, TMĐT mới chỉ đóng góp khoảng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok Việt Nam, chia sẻ: “Cơ hội tăng trưởng trong chu kỳ mới không chỉ đến từ việc bán nhiều hơn những sản phẩm vốn đã phổ biến trên các sàn TMĐT. Một lượng lớn nguồn cung các sản phẩm mà người tiêu dùng quan tâm vẫn chưa hiện diện trên môi trường số hoặc chưa được thể hiện đúng giá trị qua các kênh trực tuyến. Đây có thể là sản phẩm của doanh nghiệp truyền thống, thương hiệu địa phương, hợp tác xã, làng nghề, nhà sản xuất nông nghiệp hoặc nhà bán lẻ truyền thống. Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, TikTok Shop sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc đưa các nguồn cung này lên nền tảng, giúp thêm nhiều sản phẩm chất lượng được người tiêu dùng khám phá, tin tưởng, tạo điều kiện để người bán mở rộng quy mô”.

Để thực hiện mục tiêu này, trong năm 2026, TikTok Shop triển khai nhiều chương trình miễn, giảm phí giao dịch hoặc phí hoa hồng dành cho nhà bán hàng mới. Theo đó, mỗi nhà bán hàng mới gia nhập nền tảng trong năm nay có thể nhận các quyền lợi hỗ trợ với tổng giá trị lên tới 70 triệu đồng, tùy thuộc điều kiện và mức độ tham gia chương trình.

Riêng các nhà bán hàng OCOP, nông sản và làng nghề mở cửa hàng trên TikTok Shop trong giai đoạn nửa cuối năm nay sẽ được hưởng gói hỗ trợ chuyên biệt, gồm miễn phí hoa hồng nền tảng và phí giao dịch trong 60 ngày, tín dụng quảng cáo cùng voucher khuyến mại dành riêng cho hàng Việt. Tổng giá trị của gói hỗ trợ này dự kiến lên tới 100 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, sự kiện TikTok Shop Vietnam Summit 2026 cũng đánh dấu chương trình hợp tác mới nhằm thúc đẩy kinh tế nông thôn thông qua TMĐT giữa TikTok Việt Nam, Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình Mục tiêu Quốc gia và Trung tâm xúc tiến Thương mại Nông nghiệp và Môi Trường. Trong khuôn khổ hợp tác, chương trình ưu tiên tập trung đẩy mạnh ứng dụng TMĐT trong các nhóm sản phẩm thuộc ngành hàng Nhà cửa và Đời sống như sản phẩm thủ công làng nghề, mây tre đan, sơn mài, cây cảnh.

Bên cạnh các hỗ trợ tài chính, TikTok Shop tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo nhằm tháo gỡ những hạn chế về năng lực kinh doanh trực tuyến cho nhà bán hàng. Nội dung đào tạo tập trung vào xây dựng nội dung, phát triển livestream, hợp tác với nhà sáng tạo, quản trị hàng hóa, vận hành gian hàng và tuân thủ pháp luật.

Các chương trình được thiết kế nhằm giúp người bán không chỉ tạo ra doanh số trong ngắn hạn, mà còn xây dựng nền tảng vận hành cần thiết để thích ứng với một thị trường ngày càng chuyên nghiệp và cạnh tranh. Trong đó, chương trình dành cho nhà bán hàng mới đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực kể chuyện qua video ngắn và livestream. Kỹ năng này được kỳ vọng là chìa khóa giúp doanh nghiệp địa phương và các thương hiệu mới tận dụng tối đa ưu điểm của mô hình TMĐT dựa trên khám phá, qua đó rút ngắn hành trình xây dựng nhận biết thương hiệu và giảm phụ thuộc vào cạnh tranh về giá.

Phục vụ đồng thời nhu cầu khám phá và nhu cầu tìm kiếm

TikTok Shop sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của hệ sinh thái nội dung và cộng đồng nhà sáng tạo nhằm giúp người tiêu dùng khám phá những sản phẩm phù hợp với nhu cầu và sở thích.

Đồng thời, khi TikTok ngày càng được sử dụng như một công cụ tìm kiếm và là điểm khởi đầu cho quá trình tìm hiểu sản phẩm, nền tảng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển Trang Mua Sắm (Shop Tab) để phục vụ tốt hơn những người tiêu dùng đã có nhu cầu cụ thể.

Người tiêu dùng có thể tình cờ biết đến sản phẩm qua nội dung, sau đó chủ động tìm kiếm thêm thông tin, so sánh các lựa chọn và hoàn tất giao dịch. Ngược lại, người dùng bắt đầu bằng một tìm kiếm cũng có thể tiếp tục tham khảo video, livestream, đánh giá của nhà sáng tạo và phản hồi từ cộng đồng trước khi quyết định mua hàng. Việc phát triển đồng thời mô hình mua sắm dựa trên khám phá và Trang mua sắm được kỳ vọng sẽ giúp TikTok Shop mở rộng lợi thế, phục vụ nhiều điểm khởi đầu khác nhau trong hành trình mua sắm của người tiêu dùng.

Nâng chuẩn hệ sinh thái cho chu kỳ phát triển mới

Từ tháng 7 năm 2026, Việt Nam được xếp vào nhóm nền kinh tế có thu nhập trung bình cao, cho thấy mức sống và năng lực tiêu dùng đang tiếp tục được cải thiện. Song song đó, khi thị trường TMĐT tại Việt Nam ngày càng trưởng thành hơn, người tiêu dùng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn khi mua sắm trực tuyến.

Bên cạnh giá cả, các yếu tố như nguồn gốc sản phẩm, chất lượng hàng hóa, uy tín của người bán, tốc độ giao nhận, phương thức thanh toán, chính sách đổi trả và dịch vụ hậu mãi ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quyết định mua sắm.

Đáp ứng xu hướng này, TikTok Shop tiếp tục mở rộng không gian và các chương trình thúc đẩy tăng trưởng cho nhóm nhà bán hàng chính hãng. TikTok Shop Mall hiện quy tụ hơn 6.500 nhà bán hàng là các thương hiệu lớn, nhà bán lẻ uy tín và đại lý được uỷ quyền. Không chỉ mang tới nguồn cung chính hãng, nhóm nhà bán hàng này còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tiêu chuẩn vận hành và trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng trên nền tảng.

Song song với nâng cao chất lượng nguồn cung, TikTok Shop cũng phối hợp với các đối tác trong hệ sinh thái để tiếp tục hoàn thiện các giải pháp giao nhận và thanh toán. Về giao nhận, các dịch vụ Giao nhanh 4 giờ, Giao trong ngày và Giao ngày hôm sau đã được triển khai nhằm rút ngắn thời gian nhận hàng. Các giải pháp này đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của những ngành hàng có yêu cầu cao về tốc độ và điều kiện bảo quản, như trái cây, thực phẩm tươi sống và thực phẩm đông lạnh. Trong khi đó, về thanh toán, giải pháp Mua trước Trả sau được triển khai thông qua hợp tác với tổ chức tín dụng giúp mang đến thêm lựa chọn thanh toán cho người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ khả năng tiếp cận những sản phẩm có giá trị cao.

Thông qua việc đồng thời mở rộng nguồn cung, giảm rào cản gia nhập, nâng cao năng lực nhà bán hàng, củng cố tính xác thực của sản phẩm và cải thiện hạ tầng giao dịch, TikTok Shop hướng tới đóng góp vào một chu kỳ phát triển mới của TMĐT Việt Nam - ở đó tăng trưởng đi cùng chất lượng, niềm tin và năng lực phát triển dài hạn của các bên tham gia.

(1) Số liệu từ báo cáo The Art and Science of Authenticity (tạm dịch “Nghệ thuật và Khoa học của Tính chân thực”) do Accenture thực hiện và công bố năm 2026.