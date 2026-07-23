Đội tuyển Tây Ban Nha suit chỉn chu diện kiến hoàng gia sau chức vô địch World Cup 2026

Trở về Madrid cùng chiếc cúp vàng FIFA World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha đã có buổi diện kiến Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia tại Cung điện Zarzuela. Toàn đội xuất hiện trong những bộ suit được Loewe đo ni đóng giày, xứng tầm vị thế "Reyes del mundo", những vị vua của thế giới.

Khác với hình ảnh vest trang trọng thường thấy tại các buổi tiếp kiến Hoàng gia, các tuyển thủ chọn suit xanh hải quân phom rộng, phối cùng áo polo xanh cobalt.

Thiết kế tối giản, gần như vắng bóng logo, đúng với ngôn ngữ thẩm mỹ mà Loewe theo đuổi thời gian gần đây: đề cao tỷ lệ và chất liệu, để trang phục khiêm nhường làm nền cho chiến thắng lịch sử.

Trong hình trái, tuyển thủ Lamine Yamal lịch lãm trong bộ suit, bắt tay Công chúa Leonor đang khoác trên mình chiếc áo đấu của đội tuyển. Việc Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha chọn Loewe cho dịp trọng đại nhất của bóng đá nước nhà đã đưa một trong những biểu tượng sáng tạo của Madrid góp mặt trong khoảnh khắc đăng quang của La Roja.

Tại buổi tiếp kiến, Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia lần lượt chào hỏi các cầu thủ cùng ban huấn luyện trước khi cả đoàn chụp ảnh lưu niệm bên chiếc cúp vàng. Loewe từng nhiều lần sát cánh cùng các biểu tượng văn hóa và thể thao Tây Ban Nha, nhưng buổi diện kiến Hoàng gia sau chức vô địch World Cup có lẽ là một trong những khoảnh khắc giàu tính biểu tượng nhất.

Trước đó, khoảnh khắc đội trưởng Rodri nâng cúp vàng cũng in đậm dấu ấn của nhà mốt xứ Bò tót. Anh đón cúp trong bộ suit cách tân do Loewe thực hiện. Dưới định hướng của bộ đôi Giám đốc Sáng tạo Jack McCollough và Lazaro Hernandez, thương hiệu diễn giải căn tính Tây Ban Nha qua ngôn ngữ thủ công: trực quan, linh hoạt và giàu tính biểu đạt.

Loewe hiện là nhà tài trợ trang phục nghi lễ, đồng thời hiện diện trong thời trang sân bay của đội tuyển. Loạt món đồ cơ bản như áo polo, áo khoác hay quần âu đều đặt trọng tâm vào phom dáng chuẩn mực và sự thoải mái tối đa, với dấu ấn thương hiệu được điểm xuyết khéo léo trên túi ngực áo khoác qua logo Anagram phiên bản mới thêu chỉ đỏ tinh tế.

Không thể không nhắc đến những mẫu túi biểu tượng theo chân các tuyển thủ suốt hành trình World Cup 2026. Puzzle hay Amazona 180 đều trở thành người bạn đường đáng tin cậy của các chàng trai nhờ phom dáng khỏe khoắn, khoang chứa rộng rãi, quai xách và quai đeo linh hoạt cùng chất liệu da cao cấp.

Nguồn ảnh: Casa Real / RFEF

PV