Tiffany Trump khoe ảnh sinh nhật tuổi 33 bên chồng con, chiếc váy bạc lấp lánh chiếm spotlight

Tiffany Trump vừa chia sẻ loạt hình ảnh trong tiệc sinh nhật trên Instagram với dòng chú thích “Birthday love” cùng những biểu tượng trái tim. Bữa tiệc diễn ra trong không gian được trang trí bằng những chùm bóng bay màu đỏ, hồng và vàng ánh kim. Nổi bật giữa khung cảnh ấy là chiếc bánh sinh nhật ba tầng màu trắng hồng, điểm xuyết những dải nơ đỏ mềm mại.

Trong loạt ảnh, con gái út của Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện với diện mạo ngọt ngào trong chiếc váy ngắn màu trắng bạc phủ đầy chi tiết đính kết. Thiết kế có phần thân ôm sát, cổ chữ V sâu, nổi bật với những hạt đá và sequin bắt sáng, kết hợp cùng chân váy xếp tầng mềm mại. Tiffany phối trang phục với giày cao gót mũi nhọn màu nude, vòng cổ thanh mảnh và đồng hồ đeo tay. Mái tóc vàng uốn sóng buông tự nhiên càng làm nổi bật vẻ nữ tính của cô.

Theo truyền thông quốc tế, chiếc váy được cho là mẫu Moonshine Dress màu Opal của thương hiệu Annie’s Ibiza, có giá niêm yết khoảng 3.065 USD. Thiết kế mang tinh thần tiệc tối với phần thân đính đá cầu kỳ và chân váy ngắn nhiều tầng, giúp người mặc nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện đi kèm.

Không chỉ gây chú ý bởi trang phục, loạt ảnh còn ghi lại những khoảnh khắc Tiffany bên gia đình. Trong một bức hình, cô bế con trai Alexander, nở nụ cười khi đứng cạnh chiếc bánh sinh nhật. Ở bức ảnh khác, Tiffany tạo dáng cùng chồng là doanh nhân Michael Boulos và con trai. Cả gia đình lựa chọn trang phục thanh lịch, với Michael mặc áo tối màu kết hợp quần sáng màu, trong khi Alexander diện áo trắng và quần màu be.

Tiffany cũng chụp ảnh cùng người thân và bạn bè trong buổi tiệc. Không gian ấm cúng với ánh đèn vàng, những chùm bóng bay và chiếc bánh được trang trí cầu kỳ tạo nên bầu không khí vừa sang trọng vừa gần gũi. Dù bữa tiệc được tổ chức chỉn chu, những khoảnh khắc bên chồng con vẫn là điểm nhấn đáng chú ý trong loạt ảnh cô chia sẻ.

Tiffany Trump sinh ngày 13/10/1993, là con gái của ông Donald Trump và người vợ thứ hai Marla Maples. Cô kết hôn với Michael Boulos vào năm 2022 và đón con trai Alexander vào tháng 5/2025. So với chị gái Ivanka Trump, Tiffany ít xuất hiện trước công chúng hơn, nhưng vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi chia sẻ hình ảnh đời sống cá nhân.

Ở tuổi 33, Tiffany lựa chọn phong cách dự tiệc nổi bật với váy ngắn đính kết cầu kỳ, song vẫn giữ được nét nữ tính nhờ cách phối phụ kiện tiết chế. Loạt ảnh sinh nhật lần này không chỉ cho thấy gu thời trang lộng lẫy của con gái út ông Donald Trump mà còn ghi lại những khoảnh khắc đời thường bên gia đình nhỏ của cô.