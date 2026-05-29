Tiểu Vy kiệt quệ hoàn toàn, không còn sức phản kháng

Ngày 29/5, Ốc Mượn Hồn chính thức ra mắt tại các cụm rạp trên toàn quốc và nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Khai thác mô-típ chính thất - tiểu tam quen thuộc nhưng pha trộn thêm yếu tố nhập hồn, tâm linh, bộ phim được dự đoán sẽ là một trong những cái tên đáng chú ý trên đường đua phim Việt tháng 6. Hiện tác phẩm của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã thu về hơn 900 triệu đồng doanh thu và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những ngày tới.

Mới đây, nhà sản xuất tiếp tục tung ra loạt clip hậu trường xoay quanh phân cảnh trục vong của nhân vật Ngọc do Tiểu Vy thủ vai. Sau khi bị linh hồn của An (Yên Đan) nhập vào cơ thể, Ngọc rơi vào chuỗi bi kịch khi phải đối mặt với cuộc hôn nhân đầy sóng gió cùng nhân vật do Quốc Trường đảm nhận, đồng thời bị tiểu tam Diễm Quỳnh (Anh Phạm) và nhiều người xung quanh chèn ép, dồn vào đường cùng

Trong phân đoạn cao trào trên bãi biển, Tiểu Vy xuất hiện với hình ảnh đầy thảm thương dưới cơn mưa mờ đục. Nàng hậu bị trói chặt hai tay, lăn lê bò toài trên nền cát để hoàn thành cảnh quay trục vong đầy đau đớn. Qua clip hậu trường, có thể thấy cô gần như kiệt sức sau khoảng thời gian giờ ghi hình, gương mặt lấm lem, cơ thể bầm dập. Thậm chí cô không thể tự đứng dậy một mình để tránh con sóng đánh vào người vì 2 tay vẫn bị trói.

Loạt hình ảnh te tua hiếm thấy của Tiểu Vy nhanh chóng khiến mạng xã hội bàn tán. Nhiều khán giả bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Hoa hậu Việt Nam 2018 xuất hiện với tạo hình tàn tạ, khác hẳn hình tượng xinh đẹp, sang trọng thường thấy trước đây. Bên dưới các đoạn clip hậu trường, nhiều netizen bày tỏ sự bất ngờ trước độ lăn xả của Tiểu Vy trong một vai diễn nặng tâm lý và thể lực.

Bên cạnh đó, khán giả cũng dành lời khen cho không khí u ám, và phần hình ảnh của phim. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng nội dung phim cần đủ hấp dẫn để giữ chân người xem lâu dài, bởi yếu tố drama và nhập hồn hiện không còn là đề tài quá mới trên màn ảnh Việt.

Một số bình luận của netizen:

- Nhìn cổ mà thấy thương ghê á.

- Phim này tui thấy Tiểu Vy lăn xả phết đó, diễn xuất cũng cải thiện hơn.

- Chưa bao giờ thấy bả te tua, bầm dập thậm tệ đến vậy.

- Trục vong mà sao như trục cả hồn phách người ta thế haha.

- Không liên quan nhưng phân cảnh đuối sức như thế mà Tiểu Vy vẫn đẹp nhỉ.

Ốc Mượn Hồn mở ra bằng biến cố bí ẩn xảy đến với An (Yên Đan) khi cô gặp tai nạn giữa biển và được xác nhận đã tử vong. Thế nhưng, điều khó hiểu nằm ở chỗ thi thể của An hoàn toàn biến mất, khiến mọi chuyện càng trở nên ám ảnh. Tưởng như cuộc đời đã khép lại, linh hồn của An lại bất ngờ “trú ngụ” trong thân xác của Ngọc (Tiểu Vy) để quay về bên người chồng do Quốc Trường thủ vai.

Từ đây, hành trình lần theo sự thật cũng bắt đầu hé lộ những góc khuất đằng sau cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn. An dần phát hiện người đàn ông cô từng hết mực tin yêu đang che giấu mối quan hệ mập mờ với Diễm Quỳnh (Anh Phạm). Sự xuất hiện của “người thứ ba” kéo theo hàng loạt bí mật chưa từng được phơi bày, khiến mọi lớp vỏ hoàn hảo của gia đình ấy từng chút một sụp đổ.