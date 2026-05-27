Đăng quang khi mới 18 tuổi, Trần Tiểu Vy từng được xem là một trong những nàng hậu sở hữu nhan sắc nổi bật nhất thế hệ mới. Với gương mặt sắc sảo, chiều cao ấn tượng và hình ảnh hiện đại, cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của các sự kiện giải trí, thời trang và thương hiệu lớn. Tuy nhiên, song hành với độ phủ sóng ngày càng dày đặc là không ít lần Tiểu Vy trở thành tâm điểm tranh cãi vì những khoảnh khắc bị nhận xét thiếu tinh tế, ứng xử còn vô tư hoặc chưa đủ chuyên nghiệp.

"Lựa lộc như đi chợ" tại lễ cúng tổ nghề

Mới đây, Tiểu Vy tiếp tục trở thành cái tên bị cộng đồng mạng bàn luận sau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô tham gia lễ cúng tổ nghề trước buổi ra mắt phim mới. Trong video lan truyền trên TikTok và Threads, nàng hậu xuất hiện với phong cách giản dị, cùng mọi người lấy lộc sau nghi thức cúng tổ.

Tiểu Vy có hành động thiếu tinh tế khi lựa đồ cúng, thậm chí bị nhận xét là "như đi chợ" - Nguồn: Dsonnews

Tuy nhiên, điều gây tranh cãi nằm ở hành động của cô khi liên tục cầm lên, đặt xuống và lựa chọn đồ cúng trên bàn lễ. Nhiều ý kiến cho rằng cách hành xử này thiếu tinh tế trong không gian vốn mang tính tâm linh và trang nghiêm. Không ít bình luận khá gay gắt như: "Lộc mà lựa tới lựa lui như đi chợ", "Đi showbiz nhiều năm mà vẫn quá vô tư", hay "Nhìn nghệ sĩ khác lấy lộc rất chừng mực nên hành động này khá phản cảm".

Sau khi clip lan truyền, Tiểu Vy đã có bài đăng trên trang cá nhân gửi lời cảm ơn đồng nghiệp, nghệ sĩ và khán giả đến ủng hộ dự án phim. Cô đồng thời xin lỗi vì "khâu tổ chức và tiếp đón vẫn còn nhiều thiếu sót", mong mọi người thông cảm. Tuy nhiên, nàng hậu không nhắc trực tiếp tới hành động đang gây tranh cãi, khiến dư luận tiếp tục chia thành nhiều luồng ý kiến.

Bài đăng của Tiểu Vy không nhắc trực tiếp tới hành động đang gây tranh cãi - Ảnh: FBNV



Nhiều người cho rằng đây có thể chỉ là khoảnh khắc vô tư, không mang ác ý. Song cũng có ý kiến nhận định, với vị trí là hoa hậu và người của công chúng, Tiểu Vy cần cẩn trọng hơn mỗi khi xuất hiện trước ống kính.

"Quên tên serum" tại sự kiện của nhãn hàng

Một trong những khoảnh khắc "sượng trân" nhất trong sự nghiệp làm đại sứ, dự sự kiện của nàng hậu xứ Quảng là khi được hỏi về sản phẩm yêu thích của thương hiệu, Tiểu Vy tỏ ra lúng túng, liên tục ấp úng và không nhớ tên serum dù khẳng định bản thân "dùng rất thường xuyên". Thậm chí cô còn quay sang cầu cứu ca sĩ Thiều Bảo Trâm đang ngồi bên cạnh với câu nói gây chú ý: "Chị Trâm ơi cứu em".

Tiểu Vy lộ rõ sự lúng túng khi chia sẻ về sản phẩm mà cô nói "rất hay dùng" - Nguồn: @8chuyenshowbiz

Màn xử lý tình huống "đi vào lòng đất" này khiến cô bị chỉ trích là thiếu sự chuẩn bị và chưa đủ chuyên nghiệp khi tham gia sự kiện của nhãn hàng. Một bộ phận khán giả nhận xét, việc không nắm rõ thông tin sản phẩm dù xuất hiện với tư cách khách mời hoặc đại diện hình ảnh là điều khó chấp nhận đối với người hoạt động lâu năm trong showbiz.

Sau đó, Tiểu Vy đã lên tiếng trong cuộc trò chuyện với diễn viên Quốc Trường. Cô thừa nhận bản thân "không khéo ăn nói", đồng thời giải thích lúc đó đang mất tập trung nên bị "quáng quíu". Người đẹp cho biết cô sử dụng sản phẩm thật, chỉ là không nhớ chính xác tên serum khi bị hỏi đột ngột. "Phốt" này khiến Tiểu Vy nhận điểm trừ lớn trong mắt công chúng về kỹ năng giao tiếp.

Vướng tranh cãi vì xuất hiện tại sự kiện có logo web cá độ

Đầu tháng 2/2026, Hoa hậu Trần Tiểu Vy trở thành tâm điểm bàn luận khi tham dự một sự kiện đua xe tại Malaysia. Trong loạt ảnh đăng tải trên mạng xã hội, nhiều khán giả phát hiện phía sau khung hình xuất hiện logo của một nền tảng cá cược trực tuyến, từ đó dấy lên nghi vấn nàng hậu quảng bá trá hình cho web cá độ.

Trước phản ứng của dư luận, Tiểu Vy nhanh chóng lên tiếng giải thích rằng cô tham dự sự kiện với tư cách khách mời theo lời mời từ ban tổ chức, không có bất kỳ hợp đồng quảng cáo hay hợp tác nào liên quan đến nền tảng cá cược. Người đẹp cũng thừa nhận bản thân "chưa rà soát kỹ các chi tiết xuất hiện trong khung hình" trước khi đăng tải ảnh và gửi lời xin lỗi vì sự thiếu cẩn trọng.

Vụ việc khiến nhiều khán giả cho rằng Tiểu Vy còn thiếu kinh nghiệm xử lý hình ảnh cá nhân trong môi trường giải trí, đặc biệt khi là người của công chúng có sức ảnh hưởng lớn.

Phát ngôn "không biết Tata là ai"

Tháng 3/2025, Tiểu Vy tiếp tục gây bàn tán khi xuất hiện trong một sự kiện cùng Ketut Permata Juliastrid - thường được gọi là Tata. Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nàng hậu bị nhận xét khá lạnh nhạt khi được giới thiệu với mỹ nhân quốc tế.

Tiểu Vy gây tranh cãi khi ngồi chung bàn nhưng không nói chuyện với Tata - Ảnh: Idol Live

Sau đó, Tiểu Vy lên tiếng giải thích rằng cô "không biết Tata là hoa hậu nước ngoài nên thấy lạ", đồng thời cho rằng việc không chủ động bắt chuyện là điều bình thường. Tuy nhiên, phát ngôn này lại khiến cô nhận thêm nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng Hoa hậu Việt Nam 2018 thiếu sự tinh tế và chưa khéo léo trong cách phản hồi trước công chúng.

Ồn ào này cũng khiến Tiểu Vy bị gắn với nhận xét "EQ thấp" trên mạng xã hội, dù nhiều người bênh vực cho rằng cô chỉ phản ứng thật tính cách và không cố tình thiếu tôn trọng đối phương.

Tiểu Vy có gì sau 8 năm đăng quang?

Ngay sau đăng quang năm 2018, đã có những ý kiến cho rằng Tiểu Vy sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng kỹ năng giao tiếp chưa thật sự nổi trội. Một số đoạn trả lời báo chí của cô khi ấy cũng bị chia sẻ với nhận xét "ấp úng", "thiếu tự tin".

Nhiều năm sau, hình ảnh ấy dường như vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Dù ngày càng đắt show, thường xuyên xuất hiện ở vai trò đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng lớn như Hitachi hay các thương hiệu mỹ phẩm, thời trang, Tiểu Vy vẫn thường bị đánh giá thiên về hình ảnh hơn là khả năng ăn nói hoặc ứng biến trước truyền thông.

Trong một sự kiện giải trí, màn biểu diễn vũ đạo quá cháy và diện bộ trang phục tương đối ngắn, nàng hậu đã vô tình để lộ đồ nội y ngay trước sự theo dõi của hàng nghìn khán giả. Khoảnh khắc hớ hênh này nhanh chóng bị chụp lại và lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các hội nhóm chuyên bàn chuyện showbiz.

Tiểu Vy gây tranh cãi với những hành động kém duyên - Nguồn: yum.showbiz

Thực tế, Tiểu Vy đăng quang khi mới 18 tuổi - độ tuổi còn khá non trẻ để bước vào môi trường giải trí với áp lực lớn từ truyền thông và công chúng. Sau chiến thắng tại Hoa hậu Việt Nam, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2018 và lọt Top 30 chung cuộc.

Những năm gần đây, người đẹp sinh năm 2000 tích cực lấn sân sang diễn xuất, tham gia điện ảnh và phủ sóng nhiều sự kiện giải trí. Cùng với sức hút ngày càng lớn, mọi biểu cảm, phát ngôn hay hành động nhỏ của cô cũng dễ dàng trở thành chủ đề bị soi xét trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng Tiểu Vy là trường hợp điển hình của một hoa hậu sở hữu ngoại hình nổi bật nhưng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện kỹ năng mềm và bản lĩnh trước công chúng.

Sau gần 8 năm hoạt động nghệ thuật, nàng hậu không còn là gương mặt quá mới của showbiz mà đã có độ nhận diện rộng rãi, đồng thời trở thành "đàn chị" của nhiều gương mặt trẻ trong các cuộc thi nhan sắc. Vì vậy, khán giả không chỉ kỳ vọng ở sắc đẹp hay sức hút truyền thông mà còn mong muốn Tiểu Vy ngày càng chuyên nghiệp, tinh tế và chín chắn hơn trong cách ứng xử mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Sự cẩn trọng và khéo léo trong từng hành động nhỏ không chỉ giúp nàng hậu giữ hình ảnh đẹp của bản thân, mà còn là cách cô khẳng định bản lĩnh của một người đi trước, xứng đáng với sự yêu mến và tin cậy của khán giả suốt nhiều năm qua.