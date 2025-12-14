Tiểu thương tiết lộ 6 khung giờ đi chợ mua đồ rẻ mà vẫn tươi ngon

Đi chợ vào đúng thời điểm có thể giúp bạn mua được thực phẩm tươi mà giá vẫn “mềm”. Nhiều tiểu thương lâu năm chia sẻ rằng trong ngày luôn có một vài mốc giờ họ buộc phải xả hàng, chỉnh giá hoặc dọn tủ mát, nhờ đó người mua biết canh thời điểm sẽ dễ chọn được đồ ngon - rẻ mà không phải đánh đổi chất lượng.

1. Từ 6h đến 7h sáng

Đây là lúc xe hàng đổ về nhiều nhất, rau củ và thịt cá còn nằm trong nhiệt độ bảo quản đúng chuẩn. Tiểu thương cũng cần bán nhanh để quay vòng lô hàng nên thường giữ giá gốc không hề “độn”. Bạn đi sớm sẽ thấy rau xanh mướt, lá không héo, cá còn sống khỏe và thịt có màu hồng tươi tự nhiên.

2. Khoảng 8h30 đến 9h

Đây là thời điểm các sạp bắt đầu điều chỉnh giá lần một. Những mặt hàng còn dư từ buổi sáng, như rau ăn lá, đậu phụ, thịt lợn phần vai và ba chỉ, thường được giảm nhẹ để kích mua. Hàng lúc này vẫn còn tươi vì vừa mới qua buổi sớm, lại ít người tranh nên bạn dễ chọn được đúng phần ngon.

3. Khung 11h đến 11h45

Cuối buổi sáng, tiểu thương muốn xả bớt những mẻ rau củ dễ héo khi trời nắng như rau muống, cải xanh, cà chua, bắp cải. Đồ chưa bán hết nhưng không đủ đẹp để giữ đến chiều sẽ giảm thêm từ 10–20 phần trăm tùy sạp. Nếu quan sát kỹ – chọn lá không úa, cuống không nhũn - bạn vẫn có rau tươi mà giá thấp hơn hẳn.

4. Từ 14h đến 15h

Khi chợ vừa vào ca chiều, nhiều quầy hàng tranh thủ đưa lên những lô thịt cá mới nhập. Giá không giảm nhưng cùng chất lượng với buổi sáng, lại dễ lựa vì chợ vắng người. Đây là khung giờ vàng để bạn mua hải sản, gà vịt hoặc thịt bò vì hàng vừa bóc thùng, đá chưa tan hết nên độ tươi rất cao.

5. Khoảng 17h đến 18h30

Rất nhiều tiểu thương tiết lộ rằng đây là thời điểm họ “chốt đơn cuối ngày”. Rau ăn lá, trái cây dễ dập và các mẻ cá lẻ thường được hạ giá mạnh để khỏi phải mang về. Hàng loại này không hư nhưng không còn hoàn hảo về hình thức, nên nếu bạn chọn lọc kỹ – quả không thâm, rau không vàng, cá mắt chưa đục – thì vẫn dùng ngon mà tiết kiệm đáng kể.

6. Từ 19h đến 20h

Đây là lúc gần đóng chợ, ai cũng muốn dọn sạch hàng. Giá rớt sâu nhất trong cả ngày, đôi khi còn được tặng thêm vài món lẻ. Tuy nhiên bạn cần tinh mắt vì hàng tươi ngon sẽ không nhiều. Hãy ưu tiên mua đồ khô, bánh mặn, trái cây cứng như táo lê hoặc những loại ít hư hỏng. Với rau, bạn nên tránh loại đã ngả màu hoặc cuống mềm.

Mẹo nhỏ để mua rẻ mà không mua nhầm

– Quan sát quầy nào có luân chuyển hàng nhanh, hàng tươi mới liên tục

– Hỏi thẳng tiểu thương xem lô hàng nào mới nhập và lô nào đang muốn xả

– Đừng ngại so giá giữa các sạp, nhất là sau 17h

– Mua lượng vừa phải để đảm bảo tươi, không vì rẻ mà lấy quá nhiều