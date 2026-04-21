Tiểu thương chấm điểm 10 cho VinFast EC Van vì xe gọn, thùng rộng, chạy cả ngày không tốn tiền nhiên liệu

"Chở nhiều hơn, chạy nhàn hơn"

"Khi chọn xe, tôi ưu tiên phải thật nhỏ gọn để dễ luồn lách, nhưng đồng thời vẫn phải chở được nhiều hàng. Chiếc EC Van này đáp ứng đúng nhu cầu tôi cần", anh Sơn, tiểu thương tại chợ Long Biên (Hà Nội), chia sẻ về lý do chọn mẫu xe điện chở hàng của VinFast.

Theo anh Sơn, khu vực chợ nơi anh làm việc có lối ra vào khá hẹp, hai bên bố trí nhiều sạp hàng, nên chỉ những phương tiện có kích thước nhỏ gọn như EC Van mới có thể tiếp cận sâu vào bên trong. Dù vậy, mẫu xe điện của VinFast vẫn sở hữu khoang chứa hàng lên tới 2.600 lít, kết hợp tải trọng 650 kg, cho khả năng chuyên chở số lượng hàng hóa lớn. Lợi thế này giúp anh tự tin nhận nhiều loại đơn hàng. Việc sắp xếp hàng hóa cũng trở nên linh hoạt hơn hẳn so với chiếc xe máy xăng anh từng dùng trước đây.

"Tôi thường gom đơn một lượt, xếp gọn gàng vẫn đủ chỗ. Nếu chạy trong nội thành, quãng đường 175 km mỗi lần sạc là đủ để tôi xử lý khoảng 4 chuyến. Tranh thủ nghỉ trưa sạc là chiều có thể chạy tiếp bình thường", anh nói.

Bên cạnh khả năng chở hàng, trải nghiệm lái cũng là yếu tố khiến nhiều người dùng "đổi gu" sang xe điện. Việc loại bỏ hộp số sàn và các thao tác phức tạp giúp tài xế giảm đáng kể áp lực khi phải di chuyển trong điều kiện giao thông dày đặc, dừng – đi liên tục.

"Lái rất êm, gần như không nghe tiếng động cơ. Xe điện không phải thao tác nhiều như xe số sàn, chỉ cần đạp là đi, rất nhẹ nhàng và nhạy. Chạy lâu cũng không bị mệt như xe xăng", anh Trần Việt – một tiểu thương kinh doanh cây cảnh trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) – nhận xét.

Anh Việt cho biết đang cân nhắc mua thêm một chiếc EC Van khi phiên bản cửa lùa ra mắt. Theo anh, trong tầm giá 260 triệu đồng, hiếm có mẫu xe chở hàng nào vừa vận hành nhàn vừa có điều hòa mạnh, hai yếu tố tạo khác biệt rất rõ khi sử dụng mỗi ngày.

Đầu tư vừa túi tiền, vận hành gần như "0 đồng"

Bên cạnh những lợi thế về trang bị và khả năng vận hành, chi phí sử dụng là lý do quan trọng khiến nhiều tiểu thương chốt EC Van. Đây cũng là điểm giúp mẫu xe này giải bài toán kinh doanh trong nội đô.

Cụ thể, về giá bán, VinFast EC Van được niêm yết ở mức 285 triệu đồng, nhưng chi phí thực tế hiện đang "mềm" hơn đáng kể nhờ loạt ưu đãi đi kèm. Khách hàng có thể chọn ưu đãi trực tiếp 6% giá xe hoặc chuyển sang gói trả góp từ 0 đồng vốn đối ứng, lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu. Trong tháng 4, người dùng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện còn được hưởng thêm ưu đãi 3% từ chương trình "Thu xăng - Đổi điện". Cùng với chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đến hết tháng 2/2027, áp lực chi phí đầu vào được giảm đáng kể. Cộng gộp các ưu đãi hiện hành, giá lăn bánh của EC Van hiện chỉ vào khoảng 260 triệu đồng – mức đầu tư dễ tiếp cận với các hộ kinh doanh nhỏ.

Về chi phí vận hành, với cấu trúc thuần điện, EC Van gần như loại bỏ hoàn toàn các chi phí bảo dưỡng của động cơ đốt trong như thay dầu, lọc gió hay bugi. Đặc biệt, khách hàng khi mua EC Van còn được miễn phí sạc pin đến 10/2/2029 tại hệ thống trạm công cộng V-Green (tối đa 20 lần/tháng) – một ưu đãi mang ý nghĩa tài chính rõ rệt, đặc biệt với nhóm khách hàng kinh doanh có tần suất vận hành cao.

"Hiện tại chi phí sử dụng đang được tối ưu nhờ chính sách miễn phí sạc, nhưng ngay cả khi phải trả phí thì mức chi này vẫn rẻ hơn đáng kể so với xe dùng động cơ đốt trong. Với tôi, đây là một trong những lợi thế rõ rệt nhất khi sử dụng xe điện", reviewer kênh Autopro chia sẻ.

Nhìn trên tổng thể, EC Van đang sở hữu những lợi thế rõ rệt so với nhiều đối thủ ở phân khúc xe chở hàng đô thị: xe gọn, chở được nhiều, dễ vận hành và chi phí sử dụng thấp. Với tiểu thương và các hộ kinh doanh nhỏ, đây là mẫu xe tối ưu cho nhu cầu khai thác lâu dài.