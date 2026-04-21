Bỏ phố lớn, về quê mua căn hộ 31m²: Quyết định tài chính khiến cô gái 9X “nhẹ gánh” từ rất sớm

Bỏ phố lớn, chọn cuộc sống vừa túi tiền nhưng giàu trải nghiệm

Sau khi tốt nghiệp, nhiều người trẻ thường đứng trước lựa chọn quen thuộc: tiếp tục bám trụ ở thành phố lớn với nhịp sống áp lực, hay trở về quê hương để tìm sự cân bằng. Câu chuyện của một cô gái sinh vào những năm 1990 tại Quảng Tây cho thấy một hướng đi khác: không cần nhà rộng, chỉ cần phù hợp với khả năng tài chính và lối sống mong muốn.

Cô quyết định trở về thành phố nhỏ – nơi chi phí sống dễ chịu hơn – và mua một căn hộ diện tích sử dụng 31m². Mức giá khoảng 5.800 NDT/m² giúp tổng chi phí căn nhà vào khoảng 240.000 NDT (tương đương khoảng hơn 800 triệu đồng), một con số được xem là “dễ thở” hơn nhiều so với giá bất động sản ở các đô thị lớn.

Điều đáng chú ý là căn hộ tuy nhỏ nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ công năng: phòng khách, phòng ngủ, bếp, phòng tắm và không gian lưu trữ. Quan trọng hơn, toàn bộ không gian đều được thiết kế theo gu thẩm mỹ cá nhân – yếu tố khiến nhiều người trẻ hiện nay sẵn sàng ưu tiên hơn cả diện tích rộng.

31m² nhưng vẫn đủ tinh tế nhờ phong cách Pháp nhẹ nhàng

Chủ nhân căn hộ đặc biệt yêu thích phong cách Pháp – kiểu thiết kế nổi bật với sự lãng mạn, tinh giản nhưng vẫn sang trọng. Tông màu kem chủ đạo kết hợp sàn gỗ tự nhiên giúp tổng thể trở nên ấm áp và nhẹ nhàng. Các chi tiết trang trí như đường phào tường, gương vòm hay đèn chùm pha lê tạo điểm nhấn mà không gây cảm giác nặng nề.

Ngay từ lối vào, các khung cửa vòm tạo hiệu ứng thị giác mềm mại và liền mạch. Một chiếc gương toàn thân dáng vòm giúp không gian trông cao và rộng hơn thực tế. Khu trang điểm nhỏ đặt gần cửa ra vào được thiết kế tối giản nhưng vẫn tiện dụng, phù hợp với thói quen sinh hoạt của chủ nhà.

Phòng tắm mang phong cách cổ điển với tông trắng – đen, kết hợp phụ kiện kim loại màu đồng thau. Dù diện tích nhỏ và không thể phân tách khu khô – ướt, nhưng cách bố trí kệ lưu trữ hợp lý giúp không gian luôn gọn gàng.

Không gian mở giúp căn hộ nhỏ trở nên rộng hơn

Do diện tích hạn chế, phòng ngủ và phòng khách được bố trí trong cùng một không gian mở. Giường đôi đặt sát góc tường tạo cảm giác an toàn và tiết kiệm diện tích. Bộ ga trải giường có chi tiết ren giúp tăng nét nữ tính, đồng thời tạo điểm nhấn mềm mại cho căn phòng.

Một chiếc sofa màu kem đặt sát tường, kết hợp với các món decor nhỏ như thú bông và ghế đơn sáng tạo, tạo nên cảm giác ấm cúng. Thay vì bàn trà cố định, chủ nhà sử dụng kệ di động để tăng tính linh hoạt – một xu hướng phổ biến trong các căn hộ nhỏ hiện nay.

Đặc biệt, một bức tường được tận dụng làm màn chiếu, giúp căn hộ trở thành không gian giải trí riêng tư mà không cần tivi cồng kềnh.

Tối ưu lưu trữ - yếu tố quan trọng trong căn hộ nhỏ

Một hệ tủ lớn chạy dọc từ lối vào đến khu ban công giúp tối đa hóa khả năng lưu trữ. Các khoang tủ được thiết kế với kích thước khác nhau để chứa quần áo, đồ gia dụng và cả vị trí đặt tủ lạnh.

Cách thiết kế này cho thấy người trẻ ngày nay không chỉ quan tâm đến thẩm mỹ mà còn chú trọng tính thực dụng – yếu tố giúp không gian nhỏ vẫn đảm bảo sự tiện nghi lâu dài.

Bếp và khu giặt đặt ngoài ban công - giải pháp phổ biến cho nhà nhỏ

Khu bếp được bố trí trên ban công, ngăn cách với phòng ngủ bằng cửa kính trượt, giúp hạn chế mùi thức ăn lan vào không gian nghỉ ngơi.

Thiết kế chữ L kết hợp quầy bar vừa là nơi sơ chế, vừa có thể dùng làm bàn ăn. Máy giặt và máy sấy được đặt cạnh nhau giúp tiết kiệm diện tích và tối ưu quy trình sinh hoạt hàng ngày.

Khi “nhà nhỏ” không còn là sự thỏa hiệp

Căn hộ 31m² cho thấy một xu hướng đáng chú ý: nhiều người trẻ không còn đặt mục tiêu phải sở hữu căn nhà lớn ngay từ đầu. Thay vào đó, họ ưu tiên sự phù hợp với tài chính và chất lượng sống.

Một không gian vừa đủ, được thiết kế đúng gu cá nhân, đôi khi mang lại cảm giác hài lòng nhiều hơn một căn nhà rộng nhưng thiếu sự kết nối cảm xúc.

Lựa chọn sống ở thành phố nhỏ cũng giúp giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để người trẻ tích lũy hoặc đầu tư cho các mục tiêu dài hạn.

Trong bối cảnh chi phí sống ngày càng tăng, những quyết định như vậy đang trở thành một hướng đi đáng cân nhắc: không cần quá lớn, chỉ cần đủ để sống thoải mái và chủ động với cuộc sống của mình.