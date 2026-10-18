Thuỳ Tiên sẽ tái xuất ở Miss Grand International?

Mới đây, ông Nawat Itsaragrisil bất ngờ có chia sẻ liên quan đến Thùy Tiên và khả năng cô góp mặt tại sự kiện kỷ niệm 15 năm Miss Grand International. Theo thông tin được một trang tin Thái Lan đăng tải, ông Nawat cho biết nếu không vướng các quy định hay điều khoản hạn chế, hai bên có thể hội ngộ tại dịp đặc biệt này. "Nếu không vướng các quy định/điều khoản giới hạn thì chắc chắn sẽ hội ngộ", ông Nawat chia sẻ.

Động thái này lập tức khiến cộng đồng fan sắc đẹp chú ý, bởi kể từ khi vướng vòng lao lý, Thùy Tiên gần như vắng bóng trước công chúng. Sau phiên tòa, nàng hậu không kháng cáo và chấp nhận mức án 2 năm tù về tội Lừa dối khách hàng. Những thông tin liên quan đến cô thời gian qua chủ yếu được công chúng cập nhật gián tiếp, thông qua các chia sẻ từ bạn bè và những người xung quanh.

Ông Nawat bất ngờ chia sẻ có khả năng Thuỳ Tiên sẽ xuất hiện ở sự kiện đặc biệt của Miss Grand International dự kiến diễn ra vào năm 2027

Theo thông tin đã được công bố, Miss Grand International 2027 dự kiến tổ chức tại Thái Lan nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập cuộc thi. Ban tổ chức từng giới thiệu đây là cột mốc đặc biệt, đánh dấu hành trình 15 năm phát triển và mở ra những trải nghiệm mới cho người hâm mộ sắc đẹp.

Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021, trở thành một trong những hoa hậu có sức ảnh hưởng lớn của cuộc thi. Chiến thắng của người đẹp Việt Nam từng tạo nên dấu mốc đáng nhớ đối với MGI, đồng thời giúp tên tuổi cô được biết đến rộng rãi trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Vì vậy, khả năng Thùy Tiên xuất hiện tại sự kiện kỷ niệm 15 năm của cuộc thi càng khiến nhiều người tò mò.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, việc Thùy Tiên có tham dự sự kiện hay không vẫn chưa được xác nhận. Phát biểu của ông Nawat mới chỉ cho thấy khả năng hội ngộ trong trường hợp không có những ràng buộc liên quan. Chưa có thông báo chính thức nào từ Thùy Tiên hoặc đại diện của cô về vấn đề này.

Tuy nhiên, hiện tại chưa có bất kì thông tin mới nào liên quan đến tình hình Thuỳ Tiên

Số phận chiếc vương miện của Thuỳ Tiên

Khi thông tin Hoa hậu Thuỳ Tiên bị bắt tạm giam được công bố hồi tháng 6/2025, ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoà bình Quốc tế cũng đã có những chia sẻ liên quan. Cụ thể, thời điểm đó, ông Nawat Itsaragrisil xác nhận đã nắm được sự việc của Thuỳ Tiên, và đang liên hệ với đơn vị tại Việt Nam để tìm hiểu sự việc.

Khi được hỏi về việc tước bỏ ngôi vị Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021 của Thuỳ Tiên, ông nói tại một sự kiện: "Bởi hành vi sai trái của cô ấy không xảy ra khi cô ấy đang trong thời hạn hợp đồng với tổ chức chúng tôi, đây là hành vi phạm tội cá nhân. Chúng tôi chưa tước danh hiệu gì cả, nhưng tương lai thì chưa biết. Nếu sau này kết luận cho thấy mức độ vi phạm quá nghiêm trọng, chúng tôi sẽ xem xét lại một lần nữa. Nhưng hiện tại, chúng tôi chưa tước danh hiệu, cũng không hợp tác, không có liên hệ gì với cô ấy".

Hồi tháng 11/2025, bà Teresa - Phó chủ tịch Miss Grand International công khai nói 1 câu nhắc đến Thuỳ Tiên. Cụ thể, bên dưới 1 bài đăng liên quan đến Miss Grand 2021, bà Teresa đã dùng tài khoản MXH chính chủ để lại bình luận: "Chúng tôi sẽ chờ ngày Tiên trở lại".