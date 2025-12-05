Nhắc tới Trần Ngọc Liên, khán giả nhớ ngay đến nàng Tiểu Long Nữ kinh điển của Thần điêu đại hiệp (1983). Không chỉ khiến khán giả nhớ tới hình ảnh Tiểu Long nữ băng thanh ngọc khiết, Trần Ngọc Liên còn được khen ngợi nhờ diễn xuất nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn truyền tải thần thái của nhân vật mà nhà văn Kim Dung dày công xây dựng.

Mỹ nhân đắt giá của Hong Kong thập niên 1980

Trần Ngọc Liên sinh năm 1960 trong gia đình bình thường. Năm 17 tuổi, khi vừa tốt nghiệp trung học, Trần Ngọc Liên nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của nhiều đạo diễn nhờ vẻ ngoài thuần khiết. Mỹ nhân họ Trần quyết định đăng ký khóa đào tạo diễn xuất để bước chân vào sự nghiệp diễn viên.

Năm 1977, Trần Ngọc Liên sở hữu vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp khi hóa thân thành mỹ nhân Tiểu Chiêu trong Ỷ thiên đồ long ký . Tác phẩm nhanh chóng trở thành bộ phim ăn khách thời bấy giờ.

Vẻ đẹp của Trần Ngọc Liên thời trẻ.

Từ vai diễn nhỏ, Trần Ngọc Liên xuất hiện đều đặn trong nhiều tác phẩm của “ông lớn” TVB như Phi ưng đại hiệp, Thập tam thái bảo, Sở Lưu Hương, Thiên long bát bộ … Song phải đến vai Tiểu Long Nữ đóng cặp cùng Lưu Đức Hoa trong Thần điêu đại hiệp (1983) , tên tuổi của minh tinh này mới thực sự tỏa sáng.

Nhan sắc dịu dàng, ngây thơ và pha chút kiêu sa của Trần Ngọc Liên được nhận xét là phù hợp với nhân vật trong nguyên tác. Nhà văn Kim Dung từng thể hiện sự hài lòng và nhận xét đây là Tiểu Long Nữ chân thật và gần với nguyên tác.

Vai diễn Tiểu Long Nữ giúp Trần Ngọc Liên nổi đình đám.

Sau thành công vang dội, Trần Ngọc Liên tiếp tục ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm như Duyên nợ xuân thì, Hồng phấn giai nhân, Hoa nữ thần thám, Hán Sở tranh hùng, Nhất đại danh kỷ… Ở giai đoạn hoàng kim của sự nghiệp, người đẹp từng được xếp vào hàng những mỹ nhân đắt giá nhất Hong Kong.

Chiếm trọn trái tim của 2 tài tử nổi tiếng

Trần Ngọc Liên và Lưu Đức Hoa từng là cặp diễn viên ăn ý trong Thần điêu đại hiệp. Nếu trên màn ảnh nhỏ, Dương Quá dành trọn tình yêu cho Tiểu Long Nữ thì ở ngoài đời, Lưu Đức Hoa cũng từng ôm ấp mối tình thầm lặng với Trần Ngọc Liên suốt những năm tháng tuổi trẻ.

Với nhan sắc xinh đẹp, mỹ nhân họ Trần khiến bạn diễn si mê ngay từ lần đầu gặp gỡ. Tuy nhiên, tài tử cũng tự nhận mình chỉ như "kẻ phàm phu trót phải lòng nữ thần, vốn dĩ chẳng thể chạm tới".

Dù được Lưu Đức Hoa yêu say đắm, song Trần Ngọc Liên chẳng mảy may để ý đến nam thần tượng đình đám thời bấy giờ bởi cô sớm phải lòng Châu Nhuận Phát. Cả hai gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm khi đóng chung phim Ông trùm (1978) . Khi ấy, Trần Ngọc Liên là mỹ nhân tân binh vạn người mê đắm còn Châu Nhuận Phát đã là tên tuổi thành danh trên màn ảnh.

Minh tinh từng khiến Lưu Đức Hoa và Châu Nhuận Phát si mê.

Tuy nhiên mối tình của cả hai không được mẹ của Châu Nhuận Phát đồng ý. Thậm chí vì không chịu nổi tổn thương sau khi chia tay mỹ nhân Thần điêu đại hiệp, Châu Nhuận Phát từng chọn cách tự tử. Dù vậy nhưng cuối cùng Trần Ngọc Liên vẫn lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời anh.

Chia tay Châu Nhuận Phát, Trần Ngọc Liên bất ngờ lên xe hoa với doanh nhân người Mỹ gốc Hoa vào năm 1984. Sau kết hôn, bà sang Mỹ định cư cùng chồng. Cuộc hôn nhân của người đẹp cũng sớm đổ vỡ chỉ sau 8 năm chung sống, không có con chung. Kể từ đó, bà chọn cuộc sống độc thân.

Tuổi U70 cô độc, sống nương nhờ cửa Phật

Trải qua những sóng gió, Trần Ngọc Liên hiện sống tự do, yên bình. Ở tuổi 65, minh tinh vang danh một thời dành phần lớn thời gian để đọc kinh, tận hưởng những niềm vui đời thường. Bà tu hành hơn 20 năm qua, cảm thấy con đường này mang lại sự nhẹ nhõm.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Trần Ngọc Liên vẫn độc thân và dồn tâm huyết cho các dự án từ thiện. Bà trợ cấp chi phí ăn ở, học tập cho một số trẻ mồ côi ở Trung Quốc đại lục.

Trần Ngọc Liên chọn sống một mình ở tuổi 65.

Trong cuộc phỏng vấn gần nhất vào năm 2019, nữ nghệ sĩ nói không có ý định kết hôn và không hối hận vì thời trẻ không sinh con. Bà nói: "Không phải vì tôi ám ảnh do hôn nhân đổ vỡ mà vì bận quá. Hơn nữa, tôi đã tìm được phương hướng cuộc đời. Chuyện tình cảm, tôi không nghĩ đến nhiều nữa".

Nhiều khán giả nghĩ Trần Ngọc Liên sống ẩn dật, xa lánh sự đời song bà nói bản thân sống hòa nhập, thường gặp những người thân thiết, chỉ hiếm khi đăng ảnh lên mạng xã hội.