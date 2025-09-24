Tiêu để khỏa lấp trống rỗng: Nỗi đau tài chính ngầm của nhiều phụ nữ trung niên

Khi mua sắm trở thành “liều thuốc tinh thần”

Chị Mai (47 tuổi, TP.HCM) kể, có những ngày chị mệt mỏi vì áp lực công việc và gia đình, chỉ cần đặt vài đơn hàng online là thấy tâm trạng tốt hơn. Quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng – nhiều món mua về xong để đó, chẳng dùng đến.

“Lúc bấm nút thanh toán, tôi thấy vui. Nhưng khi nhìn thẻ tín dụng báo nợ, lại tự trách mình. Thế nhưng, vòng lặp ấy cứ lặp đi lặp lại”, chị chia sẻ.

Đây không phải trường hợp cá biệt. Rất nhiều phụ nữ trung niên chọn mua sắm như cách giải tỏa stress, nhưng lại không ý thức rằng mình đang đánh đổi sự an toàn tài chính dài hạn.

Nguyên nhân sâu xa: Nỗi trống rỗng tuổi trung niên

Theo các chuyên gia tâm lý, tuổi 40–50 là giai đoạn phụ nữ đối diện với nhiều thay đổi: con cái lớn dần, sự nghiệp chững lại, mối quan hệ vợ chồng ít lửa. Cảm giác “mình bị bỏ lại” khiến nhiều người tìm đến mua sắm để lấp đầy khoảng trống.

Cảm giác được kiểm soát: Khi sở hữu một món đồ mới, họ thấy mình làm chủ được điều gì đó.

Cảm giác được chiều chuộng: Tự mua quà cho bản thân như một cách bù đắp.

Cảm giác thoát ly: Đi mua sắm, lướt web “chốt đơn” như một cách thoát khỏi áp lực hiện tại.

Nhưng càng tiêu, nỗi trống rỗng càng không biến mất. Thay vào đó là gánh nặng tài chính ngày một lớn.

Hậu quả: Tài chính hao hụt, tự tin suy giảm

Một khảo sát nhỏ trong cộng đồng phụ nữ 40+ cho thấy:

70% thừa nhận từng mua đồ chỉ để giải tỏa tâm trạng.

40% từng tiêu vượt thu nhập hàng tháng ít nhất 3 lần/năm.

25% đang phải trả nợ thẻ tín dụng do chi tiêu bốc đồng.

“Tiền mất đi đã đành, nhưng điều đau nhất là tôi mất niềm tin vào chính mình. Mỗi lần nhìn lại những món đồ vô dụng chất đầy nhà, tôi thấy bản thân thất bại”, chị Hồng (52 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Làm thế nào để thoát khỏi vòng xoáy “tiêu để lấp trống”?

1. Nhận diện cảm xúc trước khi mua: Hãy tự hỏi: “Tôi mua vì thật sự cần hay chỉ vì buồn, cô đơn?”

2. Đặt giới hạn tài chính: Tạo ngân sách riêng cho mua sắm cá nhân, ví dụ 1 triệu/tháng. Đủ thì dừng.

3. Thay đổi cách giải tỏa: Thay vì shopping, thử đi bộ, đọc sách, tập yoga, hoặc gặp gỡ bạn bè thân thiết.

4. Chia sẻ với gia đình: Nhiều phụ nữ giấu đi nỗi trống rỗng, nhưng khi chia sẻ, họ nhận được sự cảm thông và hỗ trợ.

Bảng minh họa làm rõ tiêu vì nhu cầu với tiêu vì trống rỗng

Tiêu vì nhu cầu Tiêu vì trống rỗng Mua áo vì áo cũ đã hỏng Mua áo vì thấy buồn chán Mua nồi cơm vì nồi hỏng Mua nồi cơm vì thấy quảng cáo đẹp Mua mỹ phẩm vì hết Mua mỹ phẩm vì muốn “tự thưởng”

Nhìn vào lý do đằng sau, bạn sẽ dễ nhận diện được mình đang tiêu đúng hay tiêu để “chữa lành tạm thời”.

Kết

Tiêu tiền không xấu. Nhưng khi tiêu chỉ để khỏa lấp trống rỗng, đó là dấu hiệu cảnh báo một nỗi đau tài chính ngầm. Với phụ nữ trung niên, học cách đối diện với cảm xúc và xây dựng kế hoạch tài chính rõ ràng không chỉ giúp giữ ví tiền đầy hơn, mà còn giúp bản thân tự tin, an yên hơn trong nửa sau cuộc đời.

Bởi lẽ, mua sắm có thể làm vui một lúc, nhưng sự bình an thật sự chỉ đến từ việc biết kiểm soát chính mình.