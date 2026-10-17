Tiêu chuẩn chọn nước uống của gia đình hiện đại: Không chỉ "sạch" mà còn cần tiện dụng

Nguồn nước sạch, tinh khiết và ngọt lành

Trong sinh hoạt hằng ngày, nước sạch gắn liền với mọi nhu cầu thiết yếu của mỗi gia đình - từ việc nấu nướng, pha chế cho đến nhu cầu uống trực tiếp. Do tần suất sử dùng thường xuyên, chất lượng nước an toàn cho sức khỏe luôn là tiêu chuẩn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, để đáp ứng nhịp sống hiện đại, những yếu tố như dung tích bình hay cách lấy nước… ngày càng được người dùng đặc biệt quan tâm.

Thực tế đó thể hiện rất rõ trong câu chuyện của chị Thanh Huyền (35 tuổi, Hà Nội). Chị cho biết, trước đây gia đình thường chỉ quan tâm đến tiêu chí sạch, nhưng từ khi có con nhỏ và ông bà về ở cùng, chị đã đặt thêm những tiêu chí mới khi chọn nước uống.

"Ngoài việc tìm nguồn nước sạch, an toàn để uống trực tiếp, nấu ăn, pha trà, pha sữa… mình muốn tìm một loại có dung tích đủ lớn để cả nhà dùng thoải mái mà không phải đổi bình liên tục. Ngoài ra, vòi bấm nhẹ, đơn giản để ai cũng có thể tự lấy nước được", chị chia sẻ.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng từ chất lượng đến tính tiện lợi, chị Huyền lựa chọn Nước tinh khiết TH true WATER 18,5 L cho sinh hoạt của cả gia đình. Sản phẩm ghi điểm với chị Huyền cũng như hàng triệu người tiêu dùng chính là nguồn nước được khai thác từ nguồn nước ngầm núi lửa triệu năm tại khu vực Núi Tiên (Nghệ An).

Nước tinh khiết TH true WATER có nguồn gốc từ mạch nước ngầm núi lửa triệu năm tại khu vực Núi Tiên, Nghệ An (Ảnh mang tính chất minh họa)

Được bao bọc trong lớp đá basalt cổ, tách biệt hoàn toàn với môi trường bên ngoài, nguồn nước sạch quý giá tiếp tục trải qua quy trình 7 công đoạn khép kín tại nhà máy hiện đại, sử dụng hệ thống siêu lọc UF (Ultra-filtration) kết hợp màng lọc thẩm thấu ngược RO. Nhờ đó, từng giọt Nước tinh khiết TH true WATER 18,5 L đều thanh mát, tinh khiết, đáp ứng quy chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT - quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai. Đây chính là yếu tố mang lại sự an tâm trọn vẹn cho từng bữa ăn, ly nước uống hằng ngày của gia đình hiện đại.

Tiện lợi, dễ sử dụng, phù hợp với nhịp sống hiện đại

Bên cạnh chất lượng nguồn nước, Nước tinh khiết TH true WATER 18,5 L chinh phục người dùng với thiết kế bình vòi, mang lại trải nghiệm sử dụng thuận tiện cho mọi thành viên trong gia đình. Chỉ với thao tác gạt vòi đơn giản, người lớn tuổi, trẻ em hay bất kỳ thành viên nào cũng có thể chủ động lấy nước một cách dễ dàng.

Dung tích bình 18,5 L cũng đáp ứng nhu cầu sử dụng thường xuyên của gia đình, từ nấu ăn, uống trực tiếp. Lựa chọn này giúp gia đình luôn sử dụng tiết kiệm và chủ động nguồn nước sạch cho nhịp sống hàng ngày.

Một điểm cộng khác tạo nên sự tin tưởng cho người tiêu dùng chính là tiêu chuẩn an toàn thực phẩm khắt khe của vỏ bình. Nước tinh khiết TH true WATER 18,5 L sử dụng chất liệu bao bì nhựa tổng hợp đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Điều này đảm bảo nguồn nước giữ trọn độ tinh khiết, không bị thôi nhiễm trong suốt quá trình lưu trữ và sử dụng.

Nước tinh khiết TH true WATER 18,5 L đáp ứng quy chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT - quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai

Thiết kế vỏ bình bền chắc cùng tông màu xanh dịu nhẹ mang lại cảm giác dễ chịu, thẩm mỹ, hài hòa với không gian sống. Với kiểu dáng gọn gàng, sản phẩm dễ dàng đặt ở nhiều vị trí trong nhà, từ góc bếp, bàn ăn cho đến khu vực sinh hoạt chung mà không chiếm nhiều diện tích.

Từ chất lượng nguồn nước đến sự thuận tiện trong từng thao tác, Nước tinh khiết TH true WATER 18,5 L mang đến trải nghiệm phù hợp với nhu cầu của người dùng, dần trở thành một lựa chọn quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Đây chính là giải pháp nước sạch thiết thực, góp phần giữ cho nhịp sống của các gia đình hiện đại luôn chủ động, lành mạnh, tiện nghi và bền vững.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty TNHH Nước Tinh khiết Núi Tiên

Địa chỉ: Xóm Đông Nam, Xã Nghĩa Lâm, Tỉnh Nghệ An.