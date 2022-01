Tiết lộ toan tính của Meghan khi ra điều kiện để trở về hoàng gia, một mũi tên trúng nhiều đích!

Trong thời gian gần đây, nhà Sussex gây chú ý khi họ kiến nghị lên chính phủ Anh yêu cầu được cảnh sát bảo vệ khi trở về quê hương bởi cặp đôi cảm thấy thiếu sự an toàn. Yêu cầu này của vợ chồng Harry đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Mới đây, một nguồn tin cho biết, vợ chồng Harry - Meghan được cho là muốn về Anh dự lễ tưởng niệm ông nội, cố Hoàng tế Philip vào mùa xuân năm nay, đồng thời giới thiệu bé Lilibet, 7 tháng tuổi đến đại gia đình hoàng gia.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị bỏ dở vì nhà Sussex không được trả tiền cho cảnh sát bảo vệ mình và gia đình khi trở về quê hương. "Nếu Harry về dự buổi lễ, anh ấy muốn mình và vợ con được bảo đảm về an ninh. Lúc nào quyết định về Anh, hoàng tử đều cần được bảo vệ", một nguồn tin hoàng gia cho biết.

Harry dự tang lễ ông nội vào tháng 4 năm ngoái.

Tuy nhiên, một số chuyên gia phân tích rằng, việc nhà Sussex gây áp lực lên chính phủ Anh để được bảo vệ thực chất là sự toan tính đầy kỹ lưỡng của Meghan, một mũi tên trúng nhiều đích. Người viết tiểu sử hoàng gia Phil Dampier cho biết đây là cái cớ hoàn hảo để Meghan không phải trở về hoàng gia Anh, tránh xa gia đình nhà chồng.

Phil Dampier chia sẻ với The Sun: "Tôi tin Meghan không bao giờ muốn quay lại nơi cô ấy từng rũ bỏ, nói xấu. Việc lấy lý do không an toàn là cái cớ hoàn hảo để không trở về. Ai cũng biết rõ Harry không thể thắng chính phủ Anh. Không có cá nhân nào được quyền trả tiền thuê cảnh sát quốc gia bảo vệ họ. Harry có thể một mình trở về còn Meghan có lý do chính đáng để không đưa hai đứa con quay lại hoàng gia".

Bé Archie đã hơn 2 năm không trở về hoàng gia Anh còn bé Lilibet chưa từng gặp mặt trực tiếp họ hàng bên nội kể từ khi chào đời. Nhà Sussex biết rõ Nữ hoàng Anh, Thái tử Charles và các thành viên trong gia đình đều rất mong ngóng gặp mặt 2 đứa trẻ nhưng vợ chồng Meghan liên tục lấy lý do để thoái thác.

Meghan liên tục viện lý do để không về hoàng gia.

Bên cạnh đó, Meghan cũng có cái cớ để đổ lỗi cho hoàng gia Anh không quan tâm đến nhà Sussex và đối xử thiên vị với các thành viên hoàng gia khác. Ngay cả việc được đảm bảo an toàn mà hoàng gia Anh cũng không giúp họ.

Nếu như Harry được đảm bảo an toàn khi trở về thì Meghan cũng chỉ có lợi mà không có hại. Cô thoải mái được hưởng đặc quyền như các thành viên cao cấp của hoàng gia dù không còn làm nhiệm vụ. Có thể thấy, nhà Sussex chắc chắn đã có sự tính toán kỹ lưỡng nên mới đưa ra yêu cầu gây tranh cãi đến như vậy.

Nếu vấn đề về an ninh chưa được giải quyết, rất có thể ngoài lễ tưởng niệm Hoàng tế Philip thì dự định về tham dự Đại lễ Bạch kim, mừng Nữ hoàng 70 năm trị vì của Harry và Meghan vào tháng 6 này cũng sẽ không thực hiện được. Trong khi đó, nguồn tin thân cận hoàng gia khẳng định, Nữ hoàng Anh sẽ không can thiệp vào chuyện này, đó là việc của Harry với chính phủ Anh.

Nguồn: Daily Star

