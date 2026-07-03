Sau khi thông tin Tăng Nhật Tuệ bị bắt giam gây xôn xao dư luận, ca sĩ Pha Lê đã có bài đăng dài trên trang cá nhân, lần đầu chia sẻ về khoảng thời gian vừa qua cũng như tình hình hiện tại của nam nhạc sĩ.

Theo chia sẻ, cô là người được cơ quan chức năng liên hệ ngay từ những ngày đầu do Tăng Nhật Tuệ không có người thân ở TP.HCM. Nữ ca sĩ cho biết bản thân trải qua cú sốc lớn, nhiều ngày giữ kín thông tin và chỉ đến khi vụ việc được công khai mới có thể nói ra mọi chuyện.

Đáng chú ý, nữ ca sĩ tiết lộ Tăng Nhật Tuệ có thái độ hợp tác tích cực trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng. "Tuệ hợp tác tốt với cán bộ, không chống đối hay có hành vi xấu nên cán bộ cũng mến, cũng động viên tinh thần nhiều những ngày đầu tiêu cực. Giờ Tuệ ổn hơn và chấp nhận được hiện tại rồi", cô chia sẻ.

Không chỉ cập nhật tình hình, cô cũng thẳng thắn nhìn nhận Tăng Nhật Tuệ đã phạm sai lầm và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật: "Tuệ là tội phạm, không sai, và nó đang phải trả giá cho việc làm sai của nó rồi, mọi người không cần phải chỉ trích thêm. Chẳng cần tới sự phán xét của ai cả thì Tuệ cũng đang bị pháp luật trừng trị rồi".

Nữ ca sĩ khẳng định không bênh vực hành vi vi phạm pháp luật của bạn thân, nhưng sẽ không quay lưng trong lúc anh đối diện với biến cố lớn nhất cuộc đời. Cô cho biết sẽ thay mặt gia đình quan tâm, động viên và chờ ngày nam nhạc sĩ có cơ hội làm lại từ đầu.

Trong bài đăng, cô còn tiết lộ nhiều đồng nghiệp đã âm thầm hỗ trợ Tăng Nhật Tuệ bằng cách tiếp tục thanh toán tiền bản quyền các ca khúc do anh sáng tác. Theo chia sẻ, khoản tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ gia đình cũng như dành cho việc thăm nuôi nam nhạc sĩ trong thời gian tới.

Sáng 3/7, thông tin Tăng Nhật Tuệ bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gây xôn xao. Cuối tháng 6/2026, Công an phường Chánh Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đồng loạt khám phá vụ án, bắt giữ và xử lý 48 đối tượng.

Qua kiểm tra, khám xét, lực lượng chức năng thu giữ các loại ma túy gồm Methamphetamine, Ketamine, MDMA cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy, 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay và 14 xe máy.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị phát hiện có Lê Duy Linh, nghệ danh Tăng Nhật Tuệ, hoạt động trong lĩnh vực ca sĩ, nhạc sĩ. Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Lê Duy Linh cùng Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Lê Duy Linh còn bị xác định có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

ăng Nhật Tuệ là ai?

Tăng Nhật Tuệ (tên thật Lê Duy Linh, sinh năm 1986) là gương mặt quen thuộc với khán giả thế hệ 8X, 9X khi hoạt động đa năng ở nhiều vai trò như ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và VJ. Sinh ra tại Hà Nội, anh sớm theo đuổi nghệ thuật khi học tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội trước khi theo học khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội.

Ở lĩnh vực âm nhạc, Tăng Nhật Tuệ được biết đến là một nhạc sĩ có sức sáng tác dồi dào với hơn 150 ca khúc. Nhiều sáng tác của anh từng được các ca sĩ nổi tiếng thể hiện, góp phần tạo nên dấu ấn trong làng nhạc Việt suốt nhiều năm.

Không chỉ thành công với vai trò nhạc sĩ, Tăng Nhật Tuệ còn ghi dấu trong lĩnh vực diễn xuất. Anh góp mặt trong hơn 50 bộ phim, trong đó có 17 tác phẩm đảm nhận vai chính. Nam nghệ sĩ từng được khán giả yêu mến qua các bộ phim như Bộ tứ 10A8, Chít và Pi, Vũ điệu xì tin...