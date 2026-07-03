Ngày 3/7, Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM) thông tin về quá trình triệt phá một đường dây ma túy hoạt động tại nhiều khách sạn, căn hộ và nhà thuê trên địa bàn.

Trong số những người bị phát hiện có Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ), nghề nghiệp ca sĩ, nhạc sĩ. Đáng chú ý, clip hiện trường do cơ quan chức năng cung cấp đã ghi lại thời điểm lực lượng chức năng khám xét và thu giữ ma túy trong ba lô của nam ca sĩ.

Clip do cơ quan chức năng cung cấp

Theo ghi nhận từ clip, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, khám xét kỹ lưỡng ba lô của Tăng Nhật Tuệ. Tại hiện trường, cán bộ điều tra yêu cầu đối tượng tự lấy các gói nilon chứa tinh thể màu trắng cùng nhiều chất khác được cất giấu bên trong ba lô ra để kiểm tra. Đối tượng sau đó thừa nhận các tang vật nói trên là ma túy đá và "khay" (Ketamine).

Trong clip, một đối tượng khác cũng khai nhận số ma túy đá bị thu giữ được mua qua mạng với giá khoảng 4 triệu đồng và chỉ còn lại phần tang vật bị cơ quan chức năng phát hiện.

Theo thông tin từ Công an phường Chánh Hưng, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện Trần Nhật Quang (SN 1999) có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy tại khách sạn A.K.

Quá trình xác minh, công an xác định Nguyễn Bảo Ân (SN 1995) là người nghi cung cấp ma túy cho Quang để phân phối lại.

Từ đầu mối này, Công an phường Chánh Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ nhiều nhóm người hoạt động tại các khách sạn, căn hộ, nhà thuê và nơi ở riêng.

Theo cơ quan công an, các đối tượng thường lợi dụng những địa điểm lưu trú kín đáo để hoạt động, liên lạc thông qua các mối quan hệ cá nhân, chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy tự chế và tổ chức sử dụng theo từng nhóm nhỏ nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Cuối tháng 6/2026, Công an phường Chánh Hưng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra, triệt phá đường dây, bắt giữ và xử lý 48 người có liên quan.

Tang vật thu giữ gồm các loại ma túy như Methamphetamine, Ketamine và MDMA; nhiều dụng cụ sử dụng ma túy; 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, một máy tính xách tay cùng 14 xe gắn máy.

Đáng chú ý, trong số những người bị phát hiện có Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ). Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định Lê Duy Linh và Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Lê Duy Linh còn bị xác định có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều người trong vụ việc dương tính với các chất ma túy gồm Methamphetamine, Amphetamine và MDMA.

Sau khi phân loại, Công an phường Chánh Hưng đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để khởi tố 39 bị can về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối với 9 người còn lại, cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.