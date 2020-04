Tiết lộ bất ngờ về ca tử vong đầu tiên do Covid-19 tại Mỹ

Người phụ nữ 57 tuổi tên là Patricia Dowd ở San Jose, California đã tử vong tại nhà hôm 6/2 sau khi trải qua các triệu chứng giống cúm, trang The Mercury News cho biết. Gần đây, một cuộc điều tra về ca tử vong của người phụ nữ này đã cho thấy Dowd thực sự đã mắc Covid-19, nghĩa là các ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ xuất hiện sớm hơn so với những suy nghĩ trước đó.

Ảnh minh họa: Shutterstock

Ca tử vong của Dowd ban đầu được cho là do đột quỵ. Tuy nhiên, hiện nay, báo cáo giải phẫu cho thấy virus SARS-CoV-2 đã lan rộng khắp các cơ tim của Dowd và việc mắc Covid-19 đã khiến một van tim của người phụ nữ này ngừng hoạt động.

"Hệ miễn dịch đã tấn công virus và trong quá trình tấn công virus, nó đã phá hủy tim rồi sau đó về cơ bản dẫn đến tình trạng vỡ tim", bác sĩ pháp y Judy Melinek nhận định.

Tình trạng trên xảy ra đặc biệt với những người có mức độ cholesterol cao hoặc những bất thường trong cơ tim, bác sĩ Melinek cho biết. Tuy nhiên, trường hợp của Dowd rất bất thường bởi tim của người phụ nữ này có kích cỡ và trọng lượng bình thường.

"Có điều gì đó bất thường khi một trái tim hoạt động hoàn toàn bình thường lại xảy ra tình trạng vỡ tim. Những trái tim bình thường sẽ không đột ngột dừng hoạt động như vậy", Melinek cho biết.

Dowd cũng được cho là có sức khỏe tốt và tập luyện thường xuyên trước khi bị bệnh.

Các nghiên cứu trước đó cũng cho thấy mối liên hệ giữa bệnh Covid-19 và tim, trong đó, một nghiên cứu ở quy mô nhỏ tại Trung Quốc đã phát hiện ra rằng, cứ 5 bệnh nhân Covid-19 thì có hơn 1 người bị tổn thương tim.