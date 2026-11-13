Con gái Jensen Huang cũng góp mặt trong bữa tối với nữ doanh nhân Trung Quốc

Theo đài truyền hình TVBS của Đài Loan, Madison Huang - con gái của CEO Nvidia Jensen Huang, đã tham dự bữa tối giữa cha mình và nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang, còn được biết đến với tên Huang Le, tại nhà hàng San Liu ở Đài Bắc vào tháng 5/2025.

Bữa tối diễn ra trong thời gian Jensen Huang có mặt tại Đài Loan để tham dự Computex, một trong những triển lãm công nghệ lớn của khu vực. Tại sự kiện này, CEO Nvidia được bắt gặp xuất hiện cùng Alice Huang, người mặc một chiếc váy màu hồng và trò chuyện với những người tham dự.

Madison Huang, con gái lớn của CEO Nvidia Jensen Huang, được cho là đã dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc thân mật giữa cha mình và nữ doanh nhân Alice Huang (Ảnh: X)

Chi tiết đáng chú ý được TVBS tiết lộ là Madison không chỉ có mặt tại nhà hàng mà còn nhiều lần trò chuyện với Alice. Theo nguồn tin của đài truyền hình này, con gái Jensen Huang thậm chí đã sử dụng điện thoại để chụp ảnh cha mình cùng nữ doanh nhân Trung Quốc.

Trước đó, một số đoạn video ghi lại bữa tối đã được truyền thông công bố. Trong đó, Jensen Huang được nhìn thấy vòng tay qua vai Alice, trong khi người phụ nữ này hôn lên má phải của ông.

Hai người liên tục đứng gần nhau và có những cử chỉ thân mật (Ảnh: Indianexpress)

Sau khi bữa tối kết thúc, Jensen Huang và Alice được nhìn thấy cùng rời khỏi nhà hàng với đoàn tùy tùng. Theo thông tin từ Express, Alice lên xe trước, sau đó đến lượt CEO Nvidia rời đi.

Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Jensen Huang vốn là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghệ toàn cầu. Ông cùng vợ là bà Lori Huang đã gắn bó trong nhiều thập kỷ và xây dựng hình ảnh gia đình tương đối kín tiếng trước công chúng.

Sự việc càng gây chú ý khi trước đó, Jensen Huang được cho là đã thừa nhận không chung thủy với vợ trong một bức thư gửi nhân viên. Thông tin này được truyền thông đề cập trong những ngày gần đây, làm gia tăng sự quan tâm đối với mối quan hệ giữa ông và Alice Huang.

Jensen Huang rời ghế CEO Nvidia sau 33 năm

Trong khi những thông tin về đời tư của Jensen Huang thu hút sự chú ý, Nvidia bất ngờ công bố thay đổi lớn trong bộ máy lãnh đạo ngày 12/11/2026. Nhà sáng lập Jensen Huang chính thức rời vị trí Chủ tịch, CEO và thành viên Hội đồng quản trị, có hiệu lực ngay lập tức.

Theo thông cáo chính thức, Hội đồng quản trị Nvidia bổ nhiệm bà Colette Kress, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Tài chính (CFO), làm CEO lâm thời. Bà sẽ đồng thời tiếp tục đảm nhiệm vị trí CFO cho đến khi công ty tìm được người kế nhiệm chính thức.

Cùng với việc bổ nhiệm CEO lâm thời, Nvidia cũng lần đầu tiên bổ nhiệm ông Harvey C. Jones làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông là doanh nhân, nhà đầu tư mạo hiểm và lãnh đạo công nghệ với hơn 30 năm kinh nghiệm, từng giữ chức CEO kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Synopsys.

Thông cáo của Nvidia không nêu rõ lý do Jensen Huang rời các vị trí lãnh đạo.

Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc thân mật giữa Jensen Huang và nữ doanh nhân Alice Huang tại một nhà hàng ở Đài Bắc chưa kịp lắng xuống, truyền thông Mỹ tiếp tục đưa tin CEO Nvidia có quan hệ tình cảm với Kimberly Powell, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của tập đoàn.

Jensen Huang và Kimberly Powell vướng tin đồn tình cảm. (Ảnh: The Times)

Những thông tin liên tiếp khiến đời tư của người đứng đầu đế chế chip AI trở thành chủ đề được quan tâm trong những ngày gần đây.

Trong khi đó, Nvidia khẳng định hoạt động kinh doanh, các cam kết với khách hàng và lộ trình phát triển sản phẩm sẽ tiếp tục được duy trì bình thường trong quá trình chuyển giao lãnh đạo.

Nguồn: Indianexpress